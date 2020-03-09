Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski, toprağa verildi.
|09 Mart 2020 19:27
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski, toprağa verildi.
İdlib'de görevli iken memleketi olan Mersin'in Mut ilçesine gelen ve 7 Mart 2020 tarihi akşamı trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Ali Eski için, ilçeye bağlı Sarıveliler Mahalle Mezarlığında düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Eski'nin cenazesi toprağa verildi.
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