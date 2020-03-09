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2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı
Bahçelievler'de, 5 katlı apartmanın 2. katından düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
|09 Mart 2020 19:35
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Bahçelievler'de, 5 katlı apartmanın 2. katından düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşen 16 yaşındaki C.Y. ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan C.Y'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
Bu arada, C.Y'nin düşme anı, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastaneye kaldırılması da güvenlik kamerasına yansıdı.
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