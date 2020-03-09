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Öğretmenliği bırakıp botanikçi oldu

Ordu'da 5 yıl değişik ilçelerde yaptığı öğretmenliği bırakıp, hayallerinin peşinden koşan ve 13 yıl önce küçük bir alanda fidan yetiştiriciliğine başlayan Cengiz Şahin, bugün 10 bin metrekare alanda botanik, endemik bitki yetiştiriciliği, hayvancılık ve tavukçuluk üretimi, perakende ve toptan satışıyla siparişlere yetişemiyor.
 09 Mart 2020 19:48
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Öğretmenliği bırakıp botanikçi oldu

Ordu'da 5 yıl değişik ilçelerde yaptığı öğretmenliği bırakıp, hayallerinin peşinden koşan ve 13 yıl önce küçük bir alanda fidan yetiştiriciliğine başlayan Cengiz Şahin, bugün 10 bin metrekare alanda botanik, endemik bitki yetiştiriciliği, hayvancılık ve tavukçuluk üretimi, perakende ve toptan satışıyla siparişlere yetişemiyor.

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Şahin, Ordu'nun değişik ilçelerinde 5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra doğaya olan hayranlığı nedeniyle mesleğini bırakıp hobi amaçlı bitki üretimi ve satışı yapmaya başladı. Çevresi tarafından mesleğini bıraktığı için yadırganan Cengiz Şahin, tüm eleştirilere inat gecesini gündüzüne takarak çalıştı. Bu süreçte en büyük destekçisi eşi Sevil Şahin oldu.

Bitki yetiştiriciliğini geliştirerek endemik bitki yetiştiriciliği, botanik ve peyzaj bitkileri üretimi, ördek, kaz, tavuk gibi hayvan yetiştiriciliği, değişik türdeki hayvanların yumurta üretimi gibi alanlara el atan Cengiz Şahin, satışlarını internet üzerinden e-ticaret olarak yapmaya başladı. Bir süre sonra Türkiye'nin dört bir yanından sipariş almaya başlayan Şahin, düne kadar kendisini eleştirenlerin takdirini almaya başladı.

İşlerini genişleten ve firmasında ikisi Peyzaj Mimari olmak üzere 9 kişi istihdam eden Şahin, botanik bahçesini görmeye gelenlere çay kahve ikram ettiği alanı gezen tavukların cirit attığı, doğal kuş sesleri içinde yöresel lezzetlerin sunulduğu kahvaltı alanı haline getirdi.

"Düşünen, üreten ve yarışan Ordu'ya örnek bir çalışma"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu" ilkesine uygun bir çalışma sergileyerek küçük bir alandan 10 bin metrekarelik alana ulaşan Cengiz Şahin ile eşi Sevil Şahin'i ziyaret etti. Botanik arazisini gezen Başkan Güler, hayranlığını gizleyemedi. 'Üreten Ordu'nun üreten çiftçileri' Cengiz-Sevil Şahin'in tebrik eden Başkan Güler, "Çok güzel bir çalışma. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Zaten bize de ihtiyaçları yok kendileri bu işi başarıyorlar. İnternetten satış yapıyorlar, para da kazanıyorlar. Gerçekten alkışlanacak iş yapıyorlar. İşte üreten Ordu'ya örnek budur" dedi.

"Başkan Güler'in sloganı bana örnek oldu"

Cengiz Şahin, öğretmenliği bırakıp bu işe girdiğinde insanların kendisini yadırgadığını ancak buna rağmen gece-gündüz çalışarak işlerini bu seviyeye getirdiğini belirtti. Bu yolda en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurgulayan Şahin, duygularını şöyle ifade etti:

"İşimi kurarken kimseden maddi ve manevi hiçbir destek almadım. İlk önceliğim insanlara güven vermek oldu. Bugün Ordu ilinden Türkiye'nin bütün şehirlerine hemen her ilçesine kargo şirketleri aracılığıyla canlı bitki gönderdim. İnsanlar zaman içinde beni ve firmamı benimsediler. Büyük şehirlerden sırf merak ettikleri için gelen eğitimli birçok insan oldu. Bu işten para kazanmaya başladıkça bana gülen insanlar yanıma gelmeye başladı. 13 yıllık ticaret hayatım boyunca Türkiye'de bu işe meraklı herkesin tanıdığı bildiği bir şahsiyet oldum. Zorluklardan yılmadım, depremlerden yıkılmadım, merakla, hırsla bugünlere geldim. İnsanların boş şekilde oturup kahvelerde zaman geçireceğine taşı sıkıp suyunu çıkartıp para kazanabileceğini gördüm ve gösterdim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu' sloganını çok beğendim. Bu slogana uygun hareket etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendisini burada görmekten ve ağırlamaktan mutluluk ve gurur duydum. Onun gösterdiği yolda ilerlemek ve daha çok insana iş vermek için elimden geleni yapacağım."
İhlas Haber Ajansı
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