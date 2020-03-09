Yüksekova Belediye Meclis Üyesi'ne 1 yıl 3 ay hapis cezası
Hakkari'nin Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|09 Mart 2020 19:53
|Yazdır
Hakkari'nin Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarı ile avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Bazı avukatlar, Sarı'nın yakınları ve HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de salonda hazır bulundu.
Savunma yapan Sarı, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme, Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat eden Sarı için tahliye kararı verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ itirafçılarının beyanları yapılanmayı çökertti
09 Mart 2020 20:13
|'Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist etkisiz hale getirildi'
09 Mart 2020 18:58
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis
09 Mart 2020 18:12
|Tel Abyad'da kontrol noktasına bombalı saldırı: 1 asker ağır yaralı
09 Mart 2020 18:04
|Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
09 Mart 2020 17:44
|Tekrar toparlanmaya çalışan FETÖ'ye operasyon
09 Mart 2020 16:37
|FETÖ'nün 'izdivaç abisi' ByLock'a 30 bin kez bağlanmış
09 Mart 2020 16:22
|Selçuk Mızraklı, 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı
09 Mart 2020 15:54
|Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Mart 2020 15:24
|Elebaşı Gülen, 'Stadyumlar kanla dolacak' demiş
09 Mart 2020 14:56