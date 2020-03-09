Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora

Ankara'dan hava yoluyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve bürokratlar karşıladı. Bakan Pakdemirli daha sonra kara yoluyla fahri doktora beratı töreninin yapılacağı Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldi.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, 2018 yılında kurulan üniversitelerinin hızla geliştiğini ve ülkeye yararlı üniversite haline gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, "Üniversitemiz senatosu zatıalinize fahri doktorluk beratı verilmesi konusunda 3 Mart tarihinde bir karar aldı. Bu unvan üniversitemiz tarafından ilk kez siz değerli bakanımıza veriliyor. Bundan dolayı gururluyuz" diye konuştu.

'BENİ BİR ISPARTALI KABUL EDERSENİZ SEVİNİRİM'

Fahri doktora beratının okunmasının ardından kürsüye gelen Bakan Pakdemirli'ye cübbesi, Rektör İbrahim Diler tarafından giydirildi ve berat verildi. Kendisine fahri doktora unvanı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakdemirli, "Akademisyen biri olarak böylesine kolay yoldan doktora almak gerçekten çok hoşuma gitti. Bundan sonraki hayatımda akademisyen olarak çalışmayı da düşünüyorum. Öğrendiklerimizi öğretmek, bir şeyler yapmak gayesindeyim. Beni artık bir Ispartalı olarak kabul ederseniz çok mutlu olurum" dedi.

'KOLUNUZA TAKABİLDİĞİNİZ KADAR ALTIN BİLEZİK TAKIN'

Salonda bulunan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İnsanların kariyerleri kaderleriyle belirlenir. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım üniversiteye gireceği zaman makine mühendisi olmak ister. 'Kontenjan doldu gel gemi mühendisliğini yaz' derler, yazar. Sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda işe başlar ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ile Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde yolları kesişir ve başbakanlığa uzanan bir yola girer. Sizlere tavsiyem; kolunuza takabildiğiniz kadar altın bilezik takın. Bilezik derken burma bilezik değil, mesleki beceriler elde edin. Yabancı dil bilmiyorsanız mutlaka bir yabancı dil öğrenin ve girişimci olun. Üniversitenin, akademinin, ilmin ve eğitimin tarımda ne derece önemli olduğunu, ekonomi doktoru olduğum kadar, bir çiftçi olarak da çok iyi biliyorum. Şunu da iyi biliyorum ki üniversiteler, ülkelerin istikbalidir. İstikbal de sağlam bir tarih bilinci ve vizyoner hedefler silsilesiyle mümkün olabilir. Elbette bizim geçmişten öğreneceğimiz çok şey var. Biz nerede yitirdiysek ilmi, orada arayacağız. Nerede kaybetmeye başladıysak zaferlerimizi, o meydanda bulacağız."

KADIN ÇOBANLARA PLAKET

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasının ardından çobanlık yapan 7 kadına plaket verdi. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Körkuyu da Bakan Pakdemirli'ye minyatür çoban kepeneği hediye etti. Programın tamamlanmasının ardından Bakan Pakdemirli, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek tarım, hayvancılık, su ve orman ürünleri sektör temsilcileriyle düzenlenecek toplantıya katıldı.

'TARIMDA SAMAN İTHAL EDİYORUZ DİYENLER OLAYI ÇARPITIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta programı kapsamında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı AK Partili Şükrü Başdeğirmen, bakanlık personeli ile sektör temsilcilerini katıldığı toplantıda katılımcılara tarımsal üretim, hayvancılık ve ormancılıkla ilgili sunum yapan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 17 yılda tarım ve hayvancılıkta gözle görülür mesafe kat ettiğini belirtti. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi anlamında hükümetin bakanlığına önemli bir bütçe ayırdığının altını çizen Bakan Pakdemirli, "2020 bütçemizin yarısından daha fazlasını tarımsal desteklere ayırdık. Şimdi burada nezdinizde Sayın Cumhurbaşkanımıza hasseten huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü hiçbir bakanlığın bütçesi böyle bir oranda artmadı. Birçok bakanlığımızın bütçesi ya sıfır arttı ya yüzde 3 arttı, 5 arttı, 10 arttı. Bugün bütçesel anlamda gerçekten sıfır bütçe takibinin yapıldığı hükümet dönemindeyiz. İlk defa tarıma verilen desteklerde yüzde 36,5 artırma imkanına kavuştuk" dedi.

'TARIMSAL İHRACATIMIZ ARTTI'

Bakan Pakdemirli, muhalefetin ve bazı kesimlerin 'Ülkede tarım bitti. Saman ithal eder hale geldik. Tohumu dışarıdan alıyoruz' gibi sözlerle kamuoyunu yanılttığını belirterek şunları kaydetti: "Türkiye ekmeklik buğday ihracatında dünya birincisi. Bu da speküle edilen konulardan biri. Efendim buğday ithal ediyorsunuz. Bu fabrikalar boş mu kalsın? Herkesin diline pelesenk olan o Hollanda, topu topu 17 milyar dolar tarımsal gayrisafi milli hasılası var. Bizim üçte birimiz. Ama bunun 5-6 misli de ticaretini yapar. Yani özellikle ihracatını yapar. Bizim un fabrikalarımız boş mu kalsın? Türkiye şu an kendi kendine 20 milyon ton buğday üretir, 19 milyon tüketir. Kendi kendine yeterli bir ülke. Ama bunun dışında işte un fabrikaları, makarna fabrikaları boş kalmaması için zaman zaman da ihtiyaç varsa ithalat yapılabiliyor."

'2 GUINNESS REKORU KIRDIK'

Bakan Pakdemirli, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirdikleri 'Geleceğe Nefes Projesi' kapsamında 2 rekor birden kırıldığını hatırlatarak, "Bu kampanya Google aramalarında İstanbul seçimlerinden sonra en çok aratılan konu olarak Türkiye'de ikinci oldu. Bakanlığın bir kampanyası olarak çıktığımız bu proje bir anda milletin kampanyası haline geldi. Bir anda 1.4 milyon kişi 7'den 70'e herkes çolunu çocuğunu alarak sahaya çıktı ve o gün 13.8 milyon fidan dikildi. Tabii ki bu başarıyı tasdikleyelim dedik ve o gün 2 Guinness rekorunu kırdık. Isparta'da da o gün 140 bin fidan toprakla buluştu" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli konuşmasının son bölümünde Isparta'ya yapılacak tarımsal destekler, projeler ve ağaçlandırma çalışmalarından söz etti. Ispartalı siyasiler ve bürokratlara da, "Yerinizde olsam ekrana yansıyan bu vaatlerin ve rakamların bir fotoğrafını çeker işin takipçisi olurdum. Bugün Isparta'ya benim için çok önemli olan bir mesele için geldim ve gururlandım. Artık ben de bir Ispartalı olarak işlerin takipçisi olacağım bundan kuşkunuz olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Pakdemirli Isparta'daki programın ardından havayoluyla İzmir'e hareket etti.