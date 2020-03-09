İBB'de İstiklal Marşı krizi! CHP'liler ayağa kalkmadı
İstiklal Marşı'nın başladığı sırada AK Partili meclis üyeleri hemen ayağa kalkarken CHP'li üyeler ise bir süre sonra ayağa kalktı. Ancak arka sıralarda bulunan CHP'li bazı meclis üyeleri oturmaya devam etti.
|09 Mart 2020 20:08
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantıları sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşması sırasında İstiklal Marşı'nı okudu.
İstiklal Marşı'nın başladığı sırada AK Partili meclis üyeleri hemen ayağa kalkarken CHP'li üyeler ise bir süre sonra ayağa kalktı.
Ancak arka sıralarda bulunan CHP'li bazı meclis üyeleri oturmaya devam etti.
Bazı meclis üyelerinin ise bu sırada cep telefonlarıyla ilgilendiği görüntülendi.
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