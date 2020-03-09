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FETÖ itirafçılarının beyanları yapılanmayı çökertti

Örgüt evlerinde yapılan aramalarda dini içerikli kitapların arasında sol terör örgütlerine ait dergiler ve içki şişeleri bulundu- Gözaltına alınan kadın şüphelilerden birisine kadın pedleri arasında şifreli notlar gönderildiği belirlendi
 09 Mart 2020 20:13
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FETÖ itirafçılarının beyanları yapılanmayı çökertti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 hücre evine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri 28 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın torunu E.Ö ile Batı Afrika imamının oğlu Y.Ö'nün de olduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynakları tarafından, gözaltına alınan kadın şüphelilerden birisine kadın pedleri arasında şifreli notlar gönderildiği, bir başka şüpheliye ise gözaltı uzatma kararı sonrası mahkeme çıkışında şifreli örgüt talimatının iletilmeye çalışıldığı bildirildi.

Bu girişimlerinin başarısız olması sonucu avukatlar aracılığıyla FETÖ şüphelilerine etkin pişmanlıktan yararlanmamaları yönünde talimat iletildiği belirlendi.

- İtirafçıların beyanları yapılanmayı çökertti

Örgütün tüm çabalarına rağmen gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip yeniden yapılanmaya ilişkin bilgiler verdi.

Darbe girişiminden önce örgütün mahrem yapılanmasına ait hücre evlerinde uygulanan tedbirlerin, yeni yapılanmadaki evlerde de uygulandığını ortaya çıktı.

Örgüt evlerinde yapılan aramalarda, dini içerikli kitapların arasında sol terör örgütlerine ait dergiler ve içki şişelerinin bulunması dikkati çekti. Ayrıca örgüt evlerinden sorumlu kişilerin telefonlarında öğrencilere neler okutulacağına dair sözde ders programlarının yer aldığı belirlendi.

Ev sorumlularının FETÖ elebaşına ait kitapları öğrencilere okuttuğu ve bu faaliyetleri kodlayıp "çetele" tutarak öğrencilere puan verdikleri öğrenildi.

Örgüte kazandırılacak yeni üniversite öğrencilerinin isimlerinin bir kısmının yurt dışından bildirildiği ve eve kabul edilmesi için şifreli isim kullandıkları kaydedildi.

- Örgüt evlerine para yardımı devam ediyor

İtirafçı ifadelerinde de örgüt içi katalog evlilik görüşmelerinin halen devam ettiği ifade edildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in derslerinin internetten indirilerek izlenilmesinin tercih edildiğini bildiren itirafçılar, kod isim kullanma konusunda da daha hassas davranıldığını ve örgüt evlerinin 3 ya da 4 kişilik gruplardan oluşturulduğunu anlattı.

Örgüt üyeleri arasında iletişim amaçlı "Snapchat" ve "WhatsApp" gibi genel programların kullanıldığı, bunun yanı sıra "Duo" programının kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Tutuklu bulunan örgüt mensuplarının aileleriyle, yargılama süreçleriyle ilgili görüşmeler ve bilgilendirilmeler yapıldığı, tahliye olan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılması gibi taleplerin yurt dışından organize edildiği kaydedildi.

Örgüt evlerine para yardımının yurt dışından organize edildiği, örgüt evinden sorumlu kişiye kalabalık yerlerde paranın tesliminin edildiği, bu miktarın 2019 Kasım'a kadar 400 daha sonra ise 600 liraya yükseltildiği aktarıldı.

Örgütün tüm girişimlerine rağmen etkin pişmanlıkta bulunan şüpheli sayısının artması üzerine sosyal medyadan "gözaltındakilere işkence yapılıyor" şeklinde kara propaganda yapıldığını tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, Başsavcılığın talimatı üzerine bu sosyal medya hesaplarını incelemeye aldığı ve soruşturma başlattığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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