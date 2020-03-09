Erdoğan ile Stoltenberg, koronavirüs nedeniyle tokalaşmadı
Erdoğan ile Stoltenberg, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmadı
|09 Mart 2020 20:18
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantının bitmesinin ardından NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkmak için hamle yaptı.
Fakat Erdoğan, elini göğsüne götürerek "corona" virüsünü işaret etti.
O anlar toplantı salonunda gülümsemeye yol açtı.
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