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Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
 09 Mart 2020 20:28
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Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Çavuşoğlu, saat 11.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmelerinde sığınmacı meselesinde gelinen son durum, İdlib'deki gelişmeler, Rusya'yla ikili ilişkiler, Türkiye'nin ABD ve NATO'yla iş birliği süreçleri gibi gündemdeki konuları değerlendirecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.
Anadolu Ajansı
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