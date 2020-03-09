İtalya'da bugün 97 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi
|09 Mart 2020 20:38
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İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.
Yeni tip koronavirüs ülkede devlet görevlileri arasında da yayılmaya devam ediyor.
Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Farina'da Kovid-19'a rastlandığı, durumunun iyi olduğu ve konutunda kendini karantinada tuttuğu bildirildi.
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