Büyükşehirlerde yardımcılara olan talep hızla artıyor
|09 Mart 2020 20:48
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E-ticaret platformu sahibinden.com'da "Yardımcı Arayanlar" kategorisine ait ilanlara gösterilen ilgi 2019 yılında yüzde 40 arttı.
Platformdan yapılan açıklamaya göre, ayda 48 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com'da "Yardımcı Arayanlar" kategorisine ait ilanlara gösterilen ilgi 2019 yılında yüzde 40 artarken, İstanbul, Ankara ve İzmir yardımcı personel ilanlarına en çok ilgi gösteren şehirler oldu.
Platformun "Yardımcı Arayanlar" kategorisinin "Temizlikçi & Ev İşlerine Yardımcı" alt kategorisindeki ilanlara ilgi ise 2019 yılında önce yıla oranla yüzde 45 yükseliş kaydetti.
Çalışan annelerin artışıyla birlikte bakıcılara yönelik talep de hızla çoğalıyor. sahibinden.com'un "Bebek ve Çocuk Bakıcısı" ilanlarına gösterilen ilgi aynı dönemde yüzde 34 arttı.
Hasta bakıcılarına yönelik arayış da hız kazanırken, "Yaşlı ve Hasta Bakıcısı" ilanlarına ilgi ise yüzde 36 artış gösterdi.
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