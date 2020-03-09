jandarmaların eğitim süresi fiili hizmetten sayılsın teklifi
MHP İstanbul Milletvekili Yönter, uzman jandarmaların bir yıllık eğitim süresinin fiili hizmet süresinden sayılması için kanun teklifi verdi.
|09 Mart 2020 20:58
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MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngörüyor.
Teklife göre, Uzman Jandarma Kanunu'na tabi olarak çalışan uzman jandarmaların, atamadan önceki bir yıllık askeri eğitim süreleri, fiili hizmet süresinden sayılacak.
Teklifin gerekçesinde, subay ve astsubayların, harp okulu veya astsubay meslek yüksekokulunda geçen askeri eğitim süreleri fiili hizmet sürelerinden sayıldığı halde, uzman jandarmaların atamadan önceki bir yıllık askeri eğitim sürelerinin fiili hizmet sürelerinden sayılmadığı aktarılarak, uzman jandarmalar aleyhine yaşanan bu eşitsizliğin giderilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
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