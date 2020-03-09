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Güney Kurtalan Ekspresi ile 23 saatlik masalsı yolculuk

Güney Kurtalan Ekspresi, 23 saat süren 1212 kilometrelik güzergah boyunca yolcularına görsel şölen sunuyor.
 09 Mart 2020 21:03
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Güney Kurtalan Ekspresi ile 23 saatlik masalsı yolculuk

Cumhuriyet'in kuruluşundan 21 yıl sonra başlayan seferlerini 76 yıldır sürdüren Güney Kurtalan Ekspresi, son yıllarda trenle yolculuk yapmak isteyen her kesimden büyük ilgi görüyor.

Ankara'dan başlayan, Siirt'in Kurtalan ilçesinde son bulan güzergah boyunca Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere 70'ten fazla duraktan geçen Güney Kurtalan Ekspresi, yolcularına eşsiz güzellikte manzara eşliğinde konforlu seyahat etme imkanı sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin rağbet gören seferlerinden Güney Kurtalan Ekspresi, geçen sene gerçekleştirdiği 520 sefer ile 307 bin yolcuya ulaştı.

Güney Kurtalan Ekspresi, her mevsim doğanın muhteşem manzarası eşliğinde seyahat etmek isteyenlerin tercihi durumunda.

"Kartpostallarda gördüğüm manzarayı bire bir yaşadım"

Yolculardan üniversite öğrencisi Muhammet Fatih Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde trenle seyahat etmenin çok popüler hale geldiğini belirterek, bu nedenle bilet bulmakta zorlandığını söyledi.

Önceki yolculuklarında uçağı tercih ettiğini, ilk kez trenle seyahat ettiğini ifade eden Akçay, çok güzel bir yolculuk geçirdiğini, farklı güzellikteki manzaralarla karşılaştığını dile getirdi.

Akçay, Güney Kurtalan Ekspresi ile seyahat edebilmek için İstanbul'dan otobüsle Ankara'ya geçtiğini anlatarak, "Güzel bir yolculuktu, çeşitli deneyimler yaşadım. Tren ortamını bilmiyordum, bu benim için güzel oldu. Yolda bol bol manzara izledim, yurdumuzun güzelliklerini gördüm." dedi.

Seyahati boyunca kitap okuduğunu, manzarayı seyrettiğini, arkadaşları ile sohbet ettiğini anlatan Akçay, "Doğayı daha güzel görebiliyorsunuz. Daha önce kartpostallar ve resimlerde gördüğüm manzaraları bire bir yaşadım." diye konuştu.

"Otel konforundaydı"

Kızıyla Ankara'dan Diyarbakır'a seyahat eden Tuba Ayşegül Dişlioğlu da farklı bir deneyim yaşamak için Güney Kurtalan Ekspresi ile yolculuğu tercih ettiklerini söyledi.

Trene binmeden önce yolculuğun ne kadar süreceği, nelere ihtiyaç duyacaklarına ilişkin araştırma yaptığını anlatan Dişlioğlu, yataklı vagonda seyahat ettiklerini belirtti.

Dişlioğlu, "Mum, yiyecek ve içeceklerimizi alıp kızımla trene bindik. Oda gayet güzel ve sıcaktı. Her şey tertemizdi, otel konforundaydı. Çok keyifliydi. Uyuyacağımı tahmin etmiştim ama dışarıyı seyretmeyi tercih ettim. Çok huzurlu bir şekilde kahvemizi yudumlayarak, kitabımızı okuyarak geçirdiğimiz güzel bir yolculuk oldu." ifadelerini kullandı.

Herkese bu seyahati tavsiye ettiğini dile getiren Dişlioğlu, kış ayında sessiz bir ortamda ağır ağır ilerleyerek yolculuk yapmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

"Herkese tavsiye ediyorum"

Bursa'da yaşayan lise öğrencisi Esra Bal ise bu yolculuk için otobüsle Bursa'dan Ankara'ya gittiğini ifade etti.

Bilet bulmakta zorlandığını anlatan Bal, trenin gayet konforlu olduğunu, yolculuğun uzun sürmesine rağmen güzel bir deneyim yaşadığını aktardı.

"Yolculuk süresince kitap okuduk, aktiviteler yaptık, film izledik, şarkılar dinledik." diyen Bal, şunları kaydetti:

"Dağların içinden geçtiğimiz zamanlar oldu. Çok heyecan vericiydi, güzel bir hisse kapıldım. Köprülerin üzerinden geçtik. Yolculuğumu sosyal medyadan paylaştığımda arkadaşlarım 'Nasıl bilet buldun?' dediler. İsteyince bulunuyor. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Sanki yola çıkmıyorsunuz da kendinize yolculuk yapıyorsunuz"

Bursa'da yaşayan Dilek Bal, görümcesiyle yolculuk yaptığını, sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflardan etkilenerek bu yolculuğa karar verdiklerini belirtti.

"Yol manzarası bizi bizden aldı. Dönüşte de aynı seyahati düşünüyoruz. Sanki yola çıkmıyorsunuz da kendinize yolculuk yapıyorsunuz." ifadelerini kullanan Bal, hayatta en az bir kere de olsa mutlaka tercih edilmesi gereken bir yolculuk yaşadıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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