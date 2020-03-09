Cezaevindeki eski eşten tehdit mektubu'na soruşturma
Mersin'de pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanık hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.
|09 Mart 2020 21:13
|Yazdır
Mersin'de pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanık hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bir sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden eski eşini mektupla tehdit ettiği iddiası üzerine araştırma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu şüphelinin, beş yıl önce ayrıldığı eski eşini mektupla tehdit ettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma açıldığı ifade edildi.
- Olayın geçmişi
İki çocuk annesi Hatun Koç, geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesinde pompalı silahla saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Kadının eski eşi Özkan Yarbı tutuklanmış, zanlı hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PKK sığınağından çıkan oy pusulalarına soruşturma
09 Mart 2020 13:30
|Ünlü Youtuber şikayet etti, Okan Bayülgen savcılıkta ifade verdi
09 Mart 2020 11:48
|Anne ve kızı darp eden saldırgan serbest bırakıldı
08 Mart 2020 19:03
|Gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı
08 Mart 2020 10:46
|Bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturma: Kadir Şeker
07 Mart 2020 22:48
|'MİT mensubunun cenaze töreni uzaktan gizlice çekildi'
07 Mart 2020 18:38
|Özel eğitim kursunda dolandırıcılığa 1 tutuklama
06 Mart 2020 20:06
|İstihbarat örgütleri, MİT şehidinin fotoğraflarından arkadaşlarına ulaşabilir
06 Mart 2020 16:49
|MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında 'organize eylem' tespiti
06 Mart 2020 16:15
|Odatv Yayın Yönetmeni için tutuklama talebi
06 Mart 2020 14:38