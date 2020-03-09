Arabistan, Türkiye dahil 5 ülkeye seyahatleri durdurdu
|09 Mart 2020 21:28
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Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu.
Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede ikamet eden yabancıların; Umman, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye'ye çift yönlü seyahatlerinin durdurulması yönünde karar aldı.
Kararda ayrıca bu ülkelerden gelenlerin ya da son 14 gün orada bulunanların da Suudi Arabistan'a girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.
Riyad yönetimi daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'la uçak ve gemi seferlerini askıya almıştı. Gerekli önlemler alınması koşuluyla tahliye, kargo ve ticaret seferlerinin bu kısıtlamanın dışında tutulduğu belirtilmişti.
- Ülkedeki camilerde alınan yeni önlemler
Öte yandan Suudi Arabistan İslam İşleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler aldığını duyurdu.
SPA'nın haberine göre, Bakanlık, cuma hutbelerinin 15 dakika ile sınırlandırılması, her namaz vaktinde ezan ile kamet arasının 10 dakikaya düşürülmesi yönünde karar aldı.
Ayrıca camilerde; ramazan ayında itikafa kalınmaması, iftarların yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verildi.
Söz konusu kısıtlamaların, camide bulunanların sağlığının korunması, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında uygulandığı vurgulandı.
Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı. Ülkede virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında, ülke genelinde eğitime ara verilmesi, tüm camilerde dini ders ve Kur'an-ı Kerim ezberleme halkalarının askıya alınması, yer alıyor. Ayrıca ülkenin doğusundaki yoğun Şii nüfusuyla bilinen Katif kenti de karantinaya alınmıştı.
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