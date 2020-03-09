'Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız'
|09 Mart 2020 21:53
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki babaevine getirildi.
Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görevli gittiği İdlib'de yaralanan, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketine gelen Topal, ailesi ve çok sayıda yakını tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.
Topal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılama karşısında çok duygulandığını belirterek herkese teşekkür etti.
Türkiye'nin her daim ayakta kalacağını ve hiçbir güce karşı yıkılmayacağını ifade eden Topal, "Biz Osmanlı torunuyuz, kolay kolay yıkılmayız. Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız." dedi.
Anne Elif Topal ise her zaman devletin yanında olduklarını kaydetti.
Oğlunun yaralandığını duyunca çok üzüldüğünü aktaran anne Topal, "Benim oğlum yaralandı, dünyamız başımıza yıkıldı ama vatan sağ olsun." diye konuştu.
Baba Atıf Topal da saldırı olayını duyduklarında çok üzüldüklerini ancak oğulları gazi olduğu için gurur duyduklarını ifade etti.
Gazi Topal, daha sonra yakınlarıyla sohbet ederek hasret giderdi.
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