Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüpheli Osman Kavala'nın "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmasına karar verildi
|09 Mart 2020 21:38
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan ayrıca ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.
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