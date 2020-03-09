1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüpheli Osman Kavala'nın "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmasına karar verildi
 09 Mart 2020 21:38
Yazdır
Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan ayrıca ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Patronunun aracından 380 bin lira çalan zanlı tutuklandı
09 Mart 2020 21:33		 5 yaşındaki çocuğa tokat atmıştı, 2 yıl 5 gün hapis cezası verildi
09 Mart 2020 11:02
Küçük kızı takip edip taciz eden şüpheli tutuklandı
08 Mart 2020 22:02		 Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı
08 Mart 2020 21:08
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı
08 Mart 2020 20:00		 Özgecan'ın katilini öldürmüştü... Yine aynı cezayı aldı
07 Mart 2020 21:01
Ceren Damar Şenel cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı
06 Mart 2020 14:55		 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açan polise dava
06 Mart 2020 12:48
Zimmet sanığı müdür suçunu itiraf etti, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi
06 Mart 2020 12:24		 Dizi oyuncusunun hayatını kaybettiği kazada TCDD görevlisine hapis
06 Mart 2020 12:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Müslüman oldu, duygulanarak ağladı23:08 - Koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor23:03 - AB ile Türkiye ile üst düzey görüşmeler başlatacak22:58 - Hücre evinden yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı22:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı22:48 - Kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti22:43 - Teslim olan terörist, hastanede babasıyla buluştu22:38 - Eşinin ihanetini kanıtlamak için gitti! Hayatı karardı22:33 - 12 yıllık uzman çavuş rapor almaya gitti! Şoke oldu22:28 - DSÖ: Pandemi tehdidi gerçek oldu
22:23 - Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor22:18 - Fransa Kültür Bakanı da koronavirüse yakalandı22:13 - Eski bakanlardan Şevket Kazan, hayatını kaybetti22:08 - Şubatta en fazla reel getiri külçe altında oldu22:03 - Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor21:58 - Koronavirüs, Kıbrıs Rum kesimine de sıçradı21:53 - 'Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız'21:48 - Tüketiciyi korumak için denetim seferberliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan'ın partisindeki kurucuların tam listesi
Gram altın 338 TL'den döndü
Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda
Bir ülke iflas ettiğini duyurdu
Kitapta yer alan bölümler öğretmeni açığa aldırdı
Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları başladı
Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi
Kadına 4x4'lük koruma geliyor
Petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Bakan açıkladı
Abdullah Gül'e yakın isimlerden Ali Babacan'a tepki: Kandırıldık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marcelo saracchi 1
kadınlar günü mesajları 2
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
güneş 2
ramazan ayında oruç tutuyor musunuz 2
defteri kapatmak 7
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 1
tahsin hasoğlu 1
09.03.2020 petrol fiyatlarındaki büyük düşüş 2
modern kölelik 2
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 1 personel alacak
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Yargıtay sözleşmeli 6 personel alacak
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam