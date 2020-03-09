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Bakan Ersoy'dan Antalya'ya iki halk plajı müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da kapsamlı 2 halk plajı açacaklarını belirterek, "Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait." dedi.
 09 Mart 2020 21:43
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Bakan Ersoy'dan Antalya'ya iki halk plajı müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk plajı uygulamasını geçen yıl başlattıklarını hatırlattı. Halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de açtıklarını ifade eden Ersoy, "Bu, oldukça başarılı oldu ve çok memnuniyet yarattı." diye konuştu.

Ersoy, halk plajlarının kamuoyunda çok iyi yer bulduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Antalya'da en az iki tane daha halk plajı açacağız. Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait. Bunlar sadece plaj olma özelliğinin dışında sosyal aktivitelere uygun, engelli ve doğa dostu olması gibi birçok özelliği de olan ve oradaki esnafın, yöresel ürünlerini satabileceği noktaların da olduğu plajlar. Sadece halk plajı değil mesire alanlarının da olduğu, sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek plajlar açmayı düşünüyoruz."

Tiyatro, bale ve opera konusunda performansa dayalı bir yönetim sistemi uyguladıklarını anlatan Ersoy, seyirci sayısını arttırmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Ersoy, bu konuda salon ve sergilenen oyun sayılarının artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Burada ikinci bir nokta daha var. Bir önceki sene sayılarına bakacak olursak genel müdürlük bazında yüzde 10 ila 30'a varan artışlar gerçekleştirdik. Hem salon sayılarını artırdık hem ücretli biletli seyirci sayısını artırdık. Bunda da ciddi bir performans sergiledik." diye konuştu.

"Özel tiyatro desteğini bu sene 15 milyona çıkarıyoruz"

Devlet tiyatroları, bale, opera ve güzel sanatlarda 25 yıllık bir sorun olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Burada yevmiyeli personel uygulaması vardı. Kanayan, kangren olmuş bir yarayı da Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bu sene çözdük. Onları artık yıllık sözleşmeli personel haline getirdik. Yılların problemini de çözdük. Şimdi hedefimiz, hem oyun sayısını hem de biletli seyirci sayısını artırmak ve bunun yanında da özel tiyatrolara verdiğimiz desteği artırmak. Biz bunu sadece devlet eliyle büyütmek istemiyoruz, özel sektörle büyütmek istiyoruz. Özel tiyatrolara olan desteğimizi aşamalı bir şekilde artıracağız. Geçen sene 6,1 milyon (lira) olan özel tiyatro desteğini bu sene 15 milyona (lira) çıkarıyoruz. Bundan sonra da ciddi oranda artırarak 2023'e kadar özel tiyatroları tatmin edecek bir seviyeye getireceğiz."

"Dizi film ihracatı Türkiye'nin tanıtımı açısından çok faydalı"

Dizi film ihracatı konusuna da değinen Ersoy, ihracatın kendileri için çok önemli olduğunu ve desteklemek istediklerini söyledi.

Ersoy, dizi film ihracatını sadece ihracat olarak görmediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz onları sadece kültür ihracı olarak da görmüyoruz, Türkiye'nin turizm potansiyelinin tanıtımı olarak çok ciddi materyaller olarak görüyoruz. O açıdan çok çok faydalı. Biz bunu, ihracatın yaygınlaşmasını sonuna kadar destekleyeceğiz. Zaten şu anda Türkiye, Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ama arada biraz fark var. Amerikalıların toplam potansiyelleri çok daha yüksek ama o sektörde ikinci sırada olmak önemli. İnşallah biz de birkaç yıl içerisinde Hollywood'a yaklaşırız, diye düşünüyorum."
Anadolu Ajansı
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