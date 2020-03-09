Koronavirüs, Kıbrıs Rum kesimine de sıçradı

Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını ile ilgili ülkelerinde de görüldüğü açıklamasını yaparak, Güney Kıbrıs Rum kesiminde yaşayan 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Yoannu, koronaviris tespit edilen hastalardan birinin İtalya'dan, diğerinin ise İngiltere'den geldiğinin belirlendiğini söyledi. Hastalardan 25 yaşındaki bir genç olduğunu kaydeden Yoannu, "Bu gencimiz İtalya'nın Milano kentine tatile gitmiş. Dönüşte ise kendisinde koronavirüs tespit edildi" dedi. Diğer vakanın ise 64 yaşındaki bir kişi olduğunu ifade eden Yoannu, "İngiltere'den gelen bu kişi Lefkoşa'daki bir hastanede çalışıyor" dedi.

Yeni vakaların çıkabileceği yönünde endişelerin de olduğunu belirten Rum Bakan, "Her konuda hazırlıklı olduklarını" belirtti.

KKTC'DE ACİL TOPLANTI

Güney Kıbrıs Rum kesiminde koronavirisün tespit edilmesinin ardından KKTC'de Bakanlar Kurulu, 18.00'de toplanma kararı aldı. Bakanlar Kurulu'nda, güneyden geleceklerin sıkı bir denetimden geçirilmesine yönelik adımlar ele alındı. KKTC Sağlık Bakanlığı'nın, önlemler konusunda gerekli çalışmayı yaptığı belirtildi.