1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şubatta en fazla reel getiri külçe altında oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, şubatta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.
 09 Mart 2020 22:08
Yazdır
Şubatta en fazla reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, şubatta en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,43, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,56 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,24, avro yüzde 0,07 kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,61, BIST 100 endeksi yüzde 1,46 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 1,96, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37, avro yüzde 0,2 kazandırmasına karşın, DİBS yüzde 0,48, BIST 100 endeksi yüzde 1,34 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,49, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,11 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,41 ile yatırımcısına en az kazandıran yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,21, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,23 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde 2,02 ile en az kazandıran yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,57 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,64, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 24,11 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 16,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 9,56, dolar yüzde 5,24, BIST 100 endeksi yüzde 4,83 ve avro yüzde 1,15 yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 13,46, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,53, dolar yüzde 2,33, BIST 100 endeksi yüzde 1,93 kazandırırken, avro yüzde 1,65 kayba yol açtı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü düşüşle tamamladı
09 Mart 2020 18:26		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
09 Mart 2020 17:34
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
09 Mart 2020 17:15		 Uzmanı yanıtladı... Altının artışı sürer mi?
09 Mart 2020 14:41
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
09 Mart 2020 13:14		 Çeyrek altın ne kadar?
09 Mart 2020 12:51
Dolar gün ortası düşüşe geçti
09 Mart 2020 12:13		 Gram altın 331 lira seviyelerinde
09 Mart 2020 11:04
Borsa haftaya düşüşle başladı
09 Mart 2020 10:24		 Güne başlarken döviz fiyatları
09 Mart 2020 09:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Müslüman oldu, duygulanarak ağladı23:08 - Koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor23:03 - AB ile Türkiye ile üst düzey görüşmeler başlatacak22:58 - Hücre evinden yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı22:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı22:48 - Kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti22:43 - Teslim olan terörist, hastanede babasıyla buluştu22:38 - Eşinin ihanetini kanıtlamak için gitti! Hayatı karardı22:33 - 12 yıllık uzman çavuş rapor almaya gitti! Şoke oldu22:28 - DSÖ: Pandemi tehdidi gerçek oldu
22:23 - Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor22:18 - Fransa Kültür Bakanı da koronavirüse yakalandı22:13 - Eski bakanlardan Şevket Kazan, hayatını kaybetti22:08 - Şubatta en fazla reel getiri külçe altında oldu22:03 - Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor21:58 - Koronavirüs, Kıbrıs Rum kesimine de sıçradı21:53 - 'Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız'21:48 - Tüketiciyi korumak için denetim seferberliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan'ın partisindeki kurucuların tam listesi
Gram altın 338 TL'den döndü
Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda
Bir ülke iflas ettiğini duyurdu
Kitapta yer alan bölümler öğretmeni açığa aldırdı
Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları başladı
Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi
Kadına 4x4'lük koruma geliyor
Petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Bakan açıkladı
Abdullah Gül'e yakın isimlerden Ali Babacan'a tepki: Kandırıldık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 1
ayın enleri 5
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 6
ramazan ayında oruç tutuyor musunuz 2
spor salonuna giden kadın 1
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 2
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 1
Barking up the wrong tree 1
güneş 2
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 1 personel alacak
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Yargıtay sözleşmeli 6 personel alacak
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam