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AB ile Türkiye ile üst düzey görüşmeler başlatacak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel:AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 Mart Mutabakatı'na ilişkin çalışma yürütecekler.
 09 Mart 2020 23:03
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AB ile Türkiye ile üst düzey görüşmeler başlatacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Mart Mutabakatı'na ilişkin çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenledikleri Türkiye-AB Liderler Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Michel, Türkiye ve AB arasında imzalanan 18 Mart Mutabakatı'nı ve diğer konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirterek, bu görüşmeyi Türkiye ile kısa, orta ve uzun vadede daha güçlü bir siyasi diyaloğa sahip olmak için ilk adım olarak gördüklerini bildirdi.

"Borrell ile Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatı'na ilişkin çalışma yürütecekler." diyen Michel, her iki tarafın da gelecek günlerde bir heyet eşliğinde çalışmalara başlayacağını söyledi.

Michel, bu çalışmanın, tarafların 18 Mart Mutabakatı'nı aynı şekilde yorumlaması hedefini taşıdığını kaydederek, üye devletleri de Türkiye ile yürütülen bu üst düzey siyasi görüşmelere ilişkin bilgilendireceklerini belirtti.

- "Yunanistan sınırındaki durumu çözmek için ön koşul, iletişim"

Öte yandan Türkiye ile diyalog kanallarının açık olmasının önemli olduğunu vurgulayan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Yunanistan sınırındaki durumu çözmek için iletişimin ön koşul olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Göçmenlerin yardıma ihtiyacı var, Yunanistan'ın yardıma ihtiyacı var ama Türkiye'nin de yardıma ihtiyacı var." dedi.

Türkiye ile ileriye dönük bir yol çizilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, tarafların "açık, yapıcı ve samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Von der Leyen, "Görüşmelerimiz hem AB hem de Türkiye'nin çıkarlarının nasıl korunacağına ilişkin bir yol haritası oluşturmaya odaklandı." açıklamasında bulundu.

Bugünkü toplantının iyi bir başlangıç olduğunu ifade eden von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart göçmen mutabakatının hala geçerliliğini koruduğunu belirterek, "18 Mart Mutabakatı'nın eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük." diye konuştu.

Taraflar arasında bazı görüş ayrılıklarının bulunduğuna dikkati çeken von der Leyen, tüm mutabakatın gözden geçirileceğini duyurdu.

- "Avrupa'nın sınırları korunmalı, insan haklarına saygı duyulmalı"

AA muhabirinin, "Geçen hafta Türkiye-Yunanistan sınırında Yunan güvenlik güçlerine ve hükümete Avrupa'nın kalkanı olduğu için teşekkür ettiniz. Yunanistan'dan gelen korkunç haberler sığınmacılara karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanıldığını ortaya koyuyor. AB ise Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve AB hukukunu ihlal etmesini görmezden geliyor. Bu tutumu nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan von der Leyen, "Aşırı güç kullanımının hiçbir türü kabul edilemez. Tüm müdahaleler orantılı olmalıdır." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Ancak iki husus bir arada yürütülmeli. Hem AB'nin sınırları korunmalı hem de temel insan haklarına saygı duyulmalı." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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