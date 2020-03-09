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Koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor

İki haftayı aşkın sürede 463 ölümün kaydedildiği İtalya'nın ardından Fransa'da ölü sayısı 25'e çıktı
 09 Mart 2020 23:08
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Koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa ülkelerinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

AA muhabirinin Avrupa'da son haftalarda hızla yayılan Kovid-19 vakalarından derlediği bilgilere göre, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle iki haftayı aşkın sürede 463 ölümün kaydedildiği İtalya'nın ardından Fransa'da ölü sayısı 25'e çıktı.

Almanya'da ise bugün Kovid-19 kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı. Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü, ülkede vaka sayısının bin 139'a yükseldiğini, 2 kişinin de öldüğünü duyurdu. Bu iki kişi Almanya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakaları olarak kayıtlara geçti.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının 41 artarak 319 olduğunu, ölü sayısının da 5'e çıktığını duyurdu.

İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 30'a çıkarken, mevcut vakaların bin 204 olduğu açıklandı.

Ülkenin kuzeyindeki Bask bölgesinde Vitoria ve Bastida kentlerinde okullar, üniversiteler ve enstitülerin iki hafta kapalı olacağı duyuruldu.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Madrid Özerk Hükümeti, yaptığı acil toplantıda, bölgedeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart çarşamba gününden itibaren 15 gün boyunca kapatılması kararını aldı.

İspanya'nın koronavirüsten en fazla etkilenen bölgesi olan Madrid'de ölü sayısı 17 olurken, vaka sayısı da 578'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, ayrıca 11 Mart'taki UEFA Avrupa Ligi son 16'lardaki Sevilla-Roma maçının seyircisiz oynanacağını da açıkladı.

İlla, yaşlıların ve kronik hastaların evlerinden çıkmamaları, şirketlerin çalışanlarına evden çalışma izni vermeleri ve zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiyede bulunduklarını belirtip, yarın yeni önlemler açıklayacağını ifade etti.

- Vaka sayısı artan ülkeler

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 56 kişi artarak 321'e çıktığı belirtildi. Bunların 150'sinin yurt dışında hastalığa yakalandığı ifade edilen açıklamada, çoğunun İtalya'da diğer kısmının da Almanya, Fransa, İran, Avusturya, Yeşil Burun Adaları, İngiltere ve Hong Kong'da bulunduğu kaydedildi.

İsveç Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 252'ye çıktığını açıklarken, Danimarka'da ise bu sayının 59'a ulaştığı öğrenildi.

Avusturya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde 131 vaka tespit edildi. Öte yandan virüs nedeniyle Tirol bölgesinde kayak sezonu erken sonlandırıldı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras, vaka sayısının 84'e yükseldiğini bildirdi.

Çekya Sağlık Bakanlığı vaka sayısının 32'ye yükseldiğini ve ülkede salı gününden itibaren hastane ve huzur evlerine ziyaret yasağı getirildiğini açıkladı.

Şu ana kadar 2 kişinin öldüğü İsviçre'de resmi haber sitesi swissinfo.com, vaka sayısının 369 olduğunu kaydetti.

Portekiz'de toplam vaka sayısı 32'ye çıkarken, iki hafta boyunca tüm resmi programlarını iptal eden 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'ya yapılan koronavirüs testinden negatif sonuç çıktığı bildirildi. Portekiz hükümeti de koronavirüse karşı önlemler kapsamında ülkeye giriş ve çıkışlara sınırlama getirilmesi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.

Polonya Lukasz Szumowski, basına yaptığı açıklamada, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 16'ya yükseldiğini söyledi.

Başbakan Mateusz Morawiecki de virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli önlemlerin hayata geçirileceğini kaydederek, bu çerçevede ülkenin Almanya ve Çekya sınırlarında yapılan kontrollerin diğer sınırlarda da uygulanacağını ifade etti.

- AB ve NATO'nun merkezinde de vaka sayısı artıyor

Avrupa Birliği kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da tespit edilen Kovid-19 vakası 239'a yükselirken, Avrupa Parlamentosu da normalde 1 hafta sürecek Genel Kurul Toplantısı'nı 1 güne indirdi.

Toplantının bu hafta boyunca Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleşmesi gerekiyordu. Ancak Fransa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Brüksel'e alındı.

AP bugün yaptığı açıklamada toplantının sadece salı günü yapılacağını, göç, AB zirvesi ve bütçe konularının ele alınacağını duyurdu.

- Malta'da Kovid-19 endişesi

Malta'da da İtalya'daki tatillerinden dönen 12 yaşındaki kız çocuğu, anne ve babasında koronavirüs tespit edilmesinin ardından üçlünün Mater Dei hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumlarının stabil olduğu ada basınına yansıdı.

Bu arada, adada Kovid-19 için oluşturulan acil durum hattının kısa sürede 13 bin arama aldığı belirtildi.

- FAO Genel Direktörü'nden önlem maksatlı karantina

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Örgütünden (FAO) yapılan yazılı açıklamada, Çinli Genel Direktör Çü Dongyü'nün Vatikan'da 26-28 Şubat'ta Papalık Akademisi'nde katıldığı bir toplantıda temas ettiği kişilerden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya aldığı ve işe gelmeden evden çalışmalarını yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, Çü ile beraber Vatikan'daki toplantıya katılan 7 FAO görevlisinin de aynı şekilde kendilerini izole ettikleri ve evden çalıştıkları kaydedildi.

Çü ve diğer 7 kişinin karantinalarının 14 Mart'ta sona ereceği ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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