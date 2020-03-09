1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.
 09 Mart 2020 23:18
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Konseyi Binası'ndaki görüşmenin verimli geçtiği ve öngörülen sürede yapıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik
10 Mart 2020 00:31		 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
10 Mart 2020 00:29
10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Mart 2020 00:03		 AB ile Türkiye ile üst düzey görüşmeler başlatacak
09 Mart 2020 23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
09 Mart 2020 22:53		 Bakan Ersoy'dan Antalya'ya iki halk plajı müjdesi
09 Mart 2020 21:43
Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
09 Mart 2020 20:28		 AB'den 'Türkiye ile diyaloğa hazırız' açıklaması
09 Mart 2020 20:23
İBB'de İstiklal Marşı krizi! CHP'liler ayağa kalkmadı
09 Mart 2020 20:08		 Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora
09 Mart 2020 20:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik00:29 - İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik00:03 - Hangi personel sözleşmesini feshederse tazminat ödemek zorunda?00:03 - 10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Malazgirt 1071, 13 Mart'ta sinemalarda23:46 - Bu ilçede arsa fiyatları İstanbul Boğazı ile yarışıyor23:40 - Hobi olarak spora başladı, 6 kez okyanusu geçti23:33 - İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 2 tutuklama23:28 - Döviz fiyatları tekrar yükselişte23:23 - Suriyeli veteriner Şanlıurfa'da süt üreticisi oldu
23:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle görüştü23:13 - Müslüman oldu, duygulanarak ağladı23:08 - Koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor23:03 - AB ile Türkiye ile üst düzey görüşmeler başlatacak22:58 - Hücre evinden yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı22:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı22:48 - Kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti22:43 - Teslim olan terörist, hastanede babasıyla buluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hangi personel sözleşmesini feshederse tazminat ödemek zorunda?
Malazgirt 1071, 13 Mart'ta sinemalarda
10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik
İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 3
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
kerim tekin 1
kıtlama çay 1
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 3
Eril tahakküm 1
Şahsiyet 1
cep telefonuyla bütünleşmek 4
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
ayın enleri 5
SON İLANLAR
Trakya Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 1 personel alacak
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Yargıtay sözleşmeli 6 personel alacak
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam