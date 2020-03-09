Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.
|09 Mart 2020 23:18
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.
AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Konseyi Binası'ndaki görüşmenin verimli geçtiği ve öngörülen sürede yapıldığı ifade edildi.
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