Döviz fiyatları tekrar yükselişte
Serbest piyasada dolar ve avro fiyatları tekrar yükselişe geçti.
|09 Mart 2020 23:28
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6.076,51 puan azalarak 103.524,02 puandan kapandı.
Serbest piyasada dolar ve avro fiyatları Borsa İstanbul'un kapanışının ardından tekrar yükselişe geçti.
An itibariyle dolar/TL 6,17, avro ise 7,03 olarak görünüyor.Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi Uzmanı yanıtladı... Altının artışı sürer mi? Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde
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