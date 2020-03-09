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Döviz fiyatları tekrar yükselişte

Serbest piyasada dolar ve avro fiyatları tekrar yükselişe geçti.
 09 Mart 2020 23:28
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Döviz fiyatları tekrar yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6.076,51 puan azalarak 103.524,02 puandan kapandı.

Serbest piyasada dolar ve avro fiyatları Borsa İstanbul'un kapanışının ardından tekrar yükselişe geçti.

An itibariyle dolar/TL 6,17, avro ise 7,03 olarak görünüyor.

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Memurlar.Net
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