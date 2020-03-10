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10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
 10 Mart 2020 00:03
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10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısına katılacak.

(TBMM/14.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına iştirak edecek ve 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyeti'ni kabul edecek.

(Ankara/10.00/14.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "OGM'nin En'leri Ödül Töreni" ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00/14.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(Trabzon/10.00)

5- TÜİK, Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine, 15 ay ve 7 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Adalet bakanlarından Şevket Kazan, Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Ankara/16.21)

2- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçe belediyesi ile imzalanacak toplu iş sözleşmesi törenine katılacak.

(Kayseri/14.00)

3- FETÖ davaları

- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında açılan davanın görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

4- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi ve Şehitlere Saygı Kayağı programlarının ardından Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Kayseri/10.00-13.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Valencia-Atalanta, RB Leipzig-Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek.

(Valencia/Leipzig/23.00)

3- TFF 1. Lig'de 27. hafta Boluspor-Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük, Altay-Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Bolu/14.00/Erzurum/İzmir/16.30/Balıkesir/19.00)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Teksüt Bandırma, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u konuk edecek.

(Balıkesir/20.00)

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