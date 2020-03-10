Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Çorum çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yükseklerinde 100 km/ sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerinde yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.