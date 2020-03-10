1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerinde yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
 10 Mart 2020 06:30
Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Çorum çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yükseklerinde 100 km/ sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerinde yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bolu'da fırtına ağaçları devirdi, elektrik kesintilerine neden oldu
10 Mart 2020 05:19		 Suriyeli veteriner Şanlıurfa'da süt üreticisi oldu
09 Mart 2020 23:23
Müslüman oldu, duygulanarak ağladı
09 Mart 2020 23:13		 Kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
09 Mart 2020 22:48
12 yıllık uzman çavuş rapor almaya gitti! Şoke oldu
09 Mart 2020 22:33		 Eski bakanlardan Şevket Kazan, hayatını kaybetti
09 Mart 2020 22:13
Koronavirüs, Kıbrıs Rum kesimine de sıçradı
09 Mart 2020 21:58		 'Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız'
09 Mart 2020 21:53
Aksaraylı üretici maskeli ördek talebine yetişemiyor
09 Mart 2020 21:08		 Büyükşehirlerde yardımcılara olan talep hızla artıyor
09 Mart 2020 20:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:46 - İran'dan Türk milislerine taciz ateşi07:42 - Güvenlik koridorunun ayrıntıları masada07:36 - YÖK uyardı ancak kişiye özel ilanda değişen yok07:31 - Yunan polisi mültecinin üzerine kaynar su döktü07:10 - Almanya devşirecek çocuk arıyor06:41 - Bylock'ta izdivaç konuları için LOVE grubu oluşturulmuş06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:11 - Ortadoğuda petrol depremi05:19 - Bolu'da fırtına ağaçları devirdi, elektrik kesintilerine neden oldu02:58 - Rüşvetle kapatılan Taçyıldız dosyası sümen altında bekliyor
02:56 - Eski bakanlardan Kazan için Başsağlığı mesajları02:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü00:31 - Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik00:29 - İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik00:03 - Hangi personel sözleşmesini feshederse tazminat ödemek zorunda?00:03 - 10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Malazgirt 1071, 13 Mart'ta sinemalarda23:46 - Bu ilçede arsa fiyatları İstanbul Boğazı ile yarışıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hangi personel sözleşmesini feshederse tazminat ödemek zorunda?
Bylock'ta izdivaç konuları için LOVE grubu oluşturulmuş
Malazgirt 1071, 13 Mart'ta sinemalarda
Rüşvetle kapatılan Taçyıldız dosyası sümen altında bekliyor
10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Eski bakanlardan Kazan için Başsağlığı mesajları
Almanya devşirecek çocuk arıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Ortadoğuda petrol depremi
Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
09.03.2020 petrol fiyatlarındaki büyük düşüş 2
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 11
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
irem yaman'ın olimpiyat hakkının elinden alınması 2
tahsin hasoğlu 2
eksik kalanı tamamlarız 3
3 temmuz kumpasının tescillenmesi 2
ense ağrısı 2
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 1
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
SON İLANLAR
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 işçi Alacak
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam