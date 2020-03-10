Yunan polisi mültecinin üzerine kaynar su döktü
|10 Mart 2020 07:31
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Avrupa'ya geçmek isterken Yunanistan tarafından üzerine kaynar su döküldüğünü iddia eden bir sığınmacı, yüzü ve ayağındaki yanıklar nedeniyle Edirne'de tedavi altına alındı. Avrupa'ya geçmek için 10 gün önce Edirne'ye gelen 21 yaşındaki Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed, Yunanistan'ın sınır kapısı önüne kurduğu barikat nedeniyle tampon bölgede beklemeye başladı. Afgan sığınmacı, zaman zaman arkadaşlarıyla barikatı aşmaya çalıştı.
YÜZÜNDEN VE AYAĞINDAN YARALANDI
İki gün önce de barikattaki jiletli telleri kestiği sırada yüzüne Yunanistan tarafından sıcak su atıldığını öne süren sığınmacı, yüzünden ve ayağından yaralandı. Bölgede bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sığınmacının tedavisi sürüyor.
ALLAH TÜRKLERDEN RAZI OLSUN
Abdülmüttalib Ulimuhammed, barikatı aşacağını anlayan Yunan polisinin üzerine kaynar su döktüğünü iddia etti. Yunanistan'ın zulmünü yanık izleriyle ömür boyu taşıyacağını ifade eden Ulimuhammed, "Allah Türklerden razı olsun. Yunanistan'ın zulmü bitsin artık" dedi.
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