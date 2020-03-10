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YÖK uyardı ancak kişiye özel ilanda değişen yok

Türkiye'deki üniversitelerde son dönemde kişiye özel ilan çıkarılmasına tepki dinmiyor. YÖK Denetleme Kurulunun uyarı yazısına rağmen değişen bir şey yok. Yapılan uygulama anayasanın eşitlik ilkesine ve 2.547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aykırı... Yarışa girmeden direkt elenen isimler somut adımlar talep ediyor.
 10 Mart 2020 07:36
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YÖK uyardı ancak kişiye özel ilanda değişen yok

Üniversitelerdeki kadro alımlarında 'kişiye özel' ilanlar ülkemizin kanayan yaralarından biri... Son iki yılda Türkiye'nin 16 farklı üniversitesinde "adrese teslim şartlar" ile birçok ilan açıldı. Tepkilerin ardından YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı bu hususta uyarıcı bir yazı paylaştı. Yapılan uygulamanın anayasanın eşitlik ilkesine ve 2.547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aykırı olduğunu belirtildi. Açıklamada "Atama işlemlerinde rol alan yetkililer açısından idari ve cezai sorumluluklar doğuracaktır" denildi. Yazı var ama aynı haberler gelmeye devam ediyor. Son örnek Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden... Birçok alanda açılan akademisyen alımı için özel şartlar tesadüfen hep bir kişiye işaret ediyordu. Kamuoyunda çok konuşulan ilan sonrası uyarı yazısı üniversitelere tekrardan hatırlatıldı.

ŞARTLARDA 'YÖK' YOK!

YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı, 'Tepki çeken ilanları YÖK iptal ediyor' hatırlatmasını yaptı. Üniversitelerin atama için aradığı asgari şartların yanında açıkladığı ek şartların objektif, denetlenebilir ve bilimsel kaliteyi artırmak amaçlı olması gerektiğinin altını çizen kurum, ek hususların YÖK'ün onayına tabi olmadığını da sözlerine ekledi.

SOMUT ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Kişiye özel ilan açılmasını liyakatli akademik değere sahip insanlara karşı büyük haksızlık olarak değerlendiren vatandaşlar 'Doğrudan isim yazsaydınız keşke' diyerek karşı çıkıyor. Aynı yarışa girip 'özel şartlar' için doğrudan elenen isimler daha doyurucu adımlar istiyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da, akademik ilanlardaki ek ölçütlerin "Kişiyi tanımlamaya yönelik, akademik rekabeti engelleyecek nitelikte" olduğu gerekçesiyle dava açılması durumunda yargının tayin işlemlerini iptal edeceğini belirtti. Hukukçular da benzer hususa dikkat çekti. Yargının bu konudaki tavrının net olduğunu ifade ederek 'Dava açın kazanırsınız' dedi.

DAHA ÖNCE YAŞANAN BAZI ÖRNEKLER

l Artvin Çoruh Üniversitesi 'Hukuk veya işletme mezunu fitness antrenörü arıyoruz' dedi.

l Ö. Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin verdiği doçent ilanına başvuru için "Şalgamda laktik asit bakterileri alanında çalışmalar yapmak" şartı getirdi.

l Karabük Üniversitesi, tarih bölümünde 'Balkanlarda madencilik üzerine çalışıyor olmak' gibi sıra dışı bir şart koydu.

l Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi için alınacak doçent için "Alevilik üzerine çalışmaları olmalı" dedi.

l Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi için verilen ilanda "Arap dili ve belagati alanında Doktora yapmış olup İbn Ebi Zemenin ve Tefsiri konusunda çalışmış olmak" gibi adeta kişiye özel referanslar içeren ek şartlar sıraladı.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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