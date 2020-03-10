Resim öğretmeninden büyük fedakarlık
|10 Mart 2020 08:07
|Yazdır
MİLLİ EĞİTİMDEN İZİN ALINDI
Diyarbakır'da yaşayan Emir Aydın'ın iki yıl önce beyninde tümör olduğu belirlendi. Doktorları 'okula gidemezsin' dedi. Emir'in durumunu öğrenen öğretmen Ahmet Şudut, evde eğitim vermek için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu ve ona evde eğitim vermeye başladı.
SAĞLIK AÇISINDAN UYGUN DEĞİLDİ
Kendisinin de akciğer kanserini yendiğini ve okulda eğitim vermesinin sağlık açısından uygun olmadığını dile getiren Şudut, "Hangi aşamalardan geçtiğini biliyorum çünkü ben de o acıları yaşadım. Empati yapabiliyorum, bazen onu yürüyüşe çıkarıyorum' dedi.
Ekonomik durumları iyi olmayan aile, Emir'in tedavisini güçlükle sürdürüyor. Öğretmen Ahmet Şudut, öğrencisinin tedavisine katkı sağlamak için bir stand-up gösterisi yapmayı planlıyor.
DUYGULARINI RENKLERLE ANLATMALI
Ahmet Şudut'un Emir için gösterdiği çaba resim öğretmeni Sidar Akkaya'yı da harekete geçirdi. Haftada bir gün Emir'in evine giderek ona resim yaptıran Akkaya, "Çocuklar iç hayatlarında yaşadıkları korkularını resimlerle daha iyi ifade ederler. Emir'in yaşadığı bu ciddi hastalık sürecinde ona destek olmak için mücadele ediyoruz' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı
08 Mart 2020 12:04
|Fabrika gibi okul, öğrenciler öğrenirken para kazanıyor
08 Mart 2020 10:33
|KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası
07 Mart 2020 18:58
|Muhtar, köy merasının gelirini ilkokula bağışladı
07 Mart 2020 18:08
|Yatalak hastalar liselilerin buluşu sayesinde hayatla bağ kuracak
06 Mart 2020 10:41
|Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı
05 Mart 2020 20:33
|30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
04 Mart 2020 21:48
|Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı
04 Mart 2020 19:23
|Eylem yapan üniversiteliler hasarlı binalardan kurtuldu
04 Mart 2020 13:22
|Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek
04 Mart 2020 13:17