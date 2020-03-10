1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Resim öğretmeninden büyük fedakarlık

İki yıldır beynindeki tümörle savaşan 7 yaşındaki Emir okula gidemediği için öğretmeni onun evine gidip ders veriyor. Akciğer kanserini yenen öğretmeni "Aynı acıları çektiğim için halinden en iyi ben anlarım" diyor. Resim öğretmeni de evde eğitimi sürdürüyor.
 10 Mart 2020 08:07
Yazdır
Resim öğretmeninden büyük fedakarlık

MİLLİ EĞİTİMDEN İZİN ALINDI

Diyarbakır'da yaşayan Emir Aydın'ın iki yıl önce beyninde tümör olduğu belirlendi. Doktorları 'okula gidemezsin' dedi. Emir'in durumunu öğrenen öğretmen Ahmet Şudut, evde eğitim vermek için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu ve ona evde eğitim vermeye başladı.

SAĞLIK AÇISINDAN UYGUN DEĞİLDİ

Kendisinin de akciğer kanserini yendiğini ve okulda eğitim vermesinin sağlık açısından uygun olmadığını dile getiren Şudut, "Hangi aşamalardan geçtiğini biliyorum çünkü ben de o acıları yaşadım. Empati yapabiliyorum, bazen onu yürüyüşe çıkarıyorum' dedi.

Ekonomik durumları iyi olmayan aile, Emir'in tedavisini güçlükle sürdürüyor. Öğretmen Ahmet Şudut, öğrencisinin tedavisine katkı sağlamak için bir stand-up gösterisi yapmayı planlıyor.

DUYGULARINI RENKLERLE ANLATMALI

Ahmet Şudut'un Emir için gösterdiği çaba resim öğretmeni Sidar Akkaya'yı da harekete geçirdi. Haftada bir gün Emir'in evine giderek ona resim yaptıran Akkaya, "Çocuklar iç hayatlarında yaşadıkları korkularını resimlerle daha iyi ifade ederler. Emir'in yaşadığı bu ciddi hastalık sürecinde ona destek olmak için mücadele ediyoruz' dedi.

Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı
08 Mart 2020 12:04		 Fabrika gibi okul, öğrenciler öğrenirken para kazanıyor
08 Mart 2020 10:33
KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası
07 Mart 2020 18:58		 Muhtar, köy merasının gelirini ilkokula bağışladı
07 Mart 2020 18:08
Yatalak hastalar liselilerin buluşu sayesinde hayatla bağ kuracak
06 Mart 2020 10:41		 Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı
05 Mart 2020 20:33
30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
04 Mart 2020 21:48		 Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı
04 Mart 2020 19:23
Eylem yapan üniversiteliler hasarlı binalardan kurtuldu
04 Mart 2020 13:22		 Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek
04 Mart 2020 13:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:52 - Benzin ve motorine büyük indirim geliyor09:44 - 'Zimmet' soruşturmasında tutuklu müteahhitten savcıya 4 sayfalık mektup09:41 - Dolar güne yükselişle başladı09:39 - KKTC'ye giriş yapan Alman turistte Koronavirüs tespit edildi09:14 - Evden çalışmada nelere dikkat etmeli?09:11 - 3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak... Büyük indirim kapıda09:11 - Rize'nin 'Pisa kuleleri'ne demir direkli önlem09:05 - 5 PKK yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi09:00 - Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor08:56 - 3 kilometrelik pil yolculuğu
08:54 - Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi08:52 - Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi08:47 - Karayollarında büyük dönüşüm08:44 - Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı08:41 - Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü08:39 - Otizmli genci hastanelik etti08:36 - Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'08:21 - İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Bylock'ta izdivaç konuları için LOVE grubu oluşturulmuş
Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi
AYM, 'OHAL Komisyonu ilave tedbirlere bakmalı' dedi
Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü
Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
YÖK uyardı ancak kişiye özel ilanda değişen yok
3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak... Büyük indirim kapıda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cep telefonuyla bütünleşmek 4
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 8
güneş 2
irem yaman'ın olimpiyat hakkının elinden alınması 2
Şahsiyet 1
defteri kapatmak 7
suudi arabistan'ın vatandaşlarına türkiye yasağı koyması 1
spor salonuna giden kadın 2
mütemmim cüzü 2
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 3
SON İLANLAR
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 işçi Alacak
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam