AYM, 'OHAL Komisyonu ilave tedbirlere bakmalı' dedi
Anayasa Mahkemesi, OHAL Komisyonunun, KHK'larda yer alan ilave tedbirlere bakmayacağı yönündeki düzenlemeyi iptal etti
|10 Mart 2020 08:11
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Anayasa Mahkemesi 7075 sayılı OHAL Komisyonunun kuruluşunu düzenleyen kanunun bazı maddelerinin iptal istemini karara bağladı.
Mahkeme, pasaportların iptali ve mal varlığına el konulması gibi ilave tedbirlerin Komisyonca görüşülmeyeceği yönündeki düzenlemeyi iptal etti. Kararda asıl tedbirlerden ayrılabilir nitelikteki ilave tedbirlere komisyonca bakılması gerektiğine dikkat çekildi.
Mahkeme iptali istenen diğer 8 konu hakkında ise red ve karar verilmesine yer olmadığına karar verdi
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