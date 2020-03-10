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İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!

Crystal Palace, geçirdiği sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve kiralık geldiği Everton'a dönen Cenk Tosun için transfer planı yapıyor.
 10 Mart 2020 08:21
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İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!

Crystal Palace, geçirdiği sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve kiralık geldiği Everton'a dönen Cenk Tosun için transfer planı yapıyor.

The Evening Standard'da yer alan habere göre Crystal Palace, sportif direktör Dougie Freedman'ın da gözdelerinden olan Cenk Tosun'u yazın bonservisiyle birlikte transfer etmek istiyor.

Çapraz bağları kopan ve EURO 2020'yi de kaçıracak olan milli futbolcumuzun yapılan kiralık sözleşmesinde, 20 milyon Pound'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Kaynak:Fanatik
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