1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'

KAYSERİ'de, tüp bebek tedavisi için özel hastaneye başvuran savcı İlker Vural ve eşi ile operasyonu yapan Dr. Çağlar Yazıcıoğlu'nun tartışması mahkemelik oldu. Karşılıklı suçlamalar 'yok artık' dedirtti.
 10 Mart 2020 08:36
Yazdır
Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Niğde'de savcı olan İlker Vural ile Sabire Esra Vural, tüp bebek yapmaya karar verdi. Çift, Kayseri Özel Acıbadem Hastanesi'nden Dr. Çağlar Yazıcıoğlu'na başvurdu. Vural'ın 20 Ocak'ta noter yoluyla hastaneye gönderdiği ihtarnamesine göre, operasyon için 13 Ocak'a gün verildi. Vural saat 08.30'da sperm örneği alınacağını söylenmesine rağmen 55 dakika bekletildiğini savundu. Saat 09.30'da gittiği sperm odasında hijyen sorunu olduğunu iddia etti.

Eşim ameliyathaneden arayıp dedi ki...

Ameliyathanede olan eşinin kendisini arayıp "Doktora hakaret etmişsin. Özür dilemezsen operasyonu yapmayacak" dediğini ileri süren Vural, "Eşim hijyen sıkıntısı olabilecek ve soğuk bir ameliyathanede, operasyon süresi hariç 1 saat 40 dakika bekletilmiş, hürriyetinden yoksun bırakılmıştır" dedi. Bu suçun 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi gerektirdiğini savundu.

Savcı, doktor ve ekibinin kovulmasını istedi

Vural, "Hastanenizin güvenli olduğunu varsayarak, yanıma koruma polisi almadım" dedi. Tüp bebek için ödediği ücretin kendisine geri ödendiğini belirten Vural, Yazıcıoğlu ve ekibinin işten atılmasını istedi.

'Artiste söyleyin hemen beni arasın'...

Dr. Yazıcıoğlu, kendisini arayan Sabire Esra Vural'ın "Eşim sperm vermek için geldi. Kimse ilgilenmedi" deyince işlemin gerçekleştirildiğini söyledi. Yazıcıoğlu, "Hasta kabul yetkilisi, savcı Vural'ın kendisini azarlayıp 'Odada her yerde sperm bulaşıkları var. Çağlar denen artiste söyleyin, hemen beni arasın' diye bağırdığını söyledi" dedi.

Kim olduğumu biliyor musun savcıyım., terör davalarına bakıyorum

Yazıcıoğlu daha sonra ameliyathaneye inip operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı Vural'ın sperm odasına vaktinden 2 saat önce ve temizlik yapılmadan girdiğini öne sürdü. Vural Ailesi'nin odasına girdiğini kaydeden Yazıcıoğlu, şöyle devam etti: "Kim olduğumu biliyor musun? Savcıyım. Terör davalarına bakıyorum. İstersem yarım saatte özel harekatı buraya yığarım' diye bağırdı. Üzerime yürüdü."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
22 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü
10 Mart 2020 08:41		 Otizmli genci hastanelik etti
10 Mart 2020 08:39
2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı
09 Mart 2020 19:35		 İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü
09 Mart 2020 18:41
Kayıp diye aranıyordu, ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu
09 Mart 2020 16:19		 Uyuşturucuyla yakalanan hemşire tutuklandı
09 Mart 2020 15:17
Kaza sonrası böyle isyan etti: Video çekenlere pist versinler
09 Mart 2020 13:32		 Gıda Teknikeri kadının kaçırılmasıyla ilgili 7 kişi sorgulanıyor
09 Mart 2020 12:11
Taksimde 8 Mart'ta gözaltına alınan 34 kadın serbest bırakıldı
09 Mart 2020 11:28		 Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
09 Mart 2020 10:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Anayasa Mahkemesi gözden mi kaçırdı?09:52 - Benzin ve motorine büyük indirim geliyor09:44 - 'Zimmet' soruşturmasında tutuklu müteahhitten savcıya 4 sayfalık mektup09:41 - Dolar güne yükselişle başladı09:39 - KKTC'ye giriş yapan Alman turistte Koronavirüs tespit edildi09:14 - Evden çalışmada nelere dikkat etmeli?09:11 - 3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak... Büyük indirim kapıda09:11 - Rize'nin 'Pisa kuleleri'ne demir direkli önlem09:05 - 5 PKK yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi09:00 - Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
08:56 - 3 kilometrelik pil yolculuğu08:54 - Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi08:52 - Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi08:47 - Karayollarında büyük dönüşüm08:44 - Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı08:41 - Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü08:39 - Otizmli genci hastanelik etti08:36 - Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Bylock'ta izdivaç konuları için LOVE grubu oluşturulmuş
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
AYM, 'OHAL Komisyonu ilave tedbirlere bakmalı' dedi
Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü
Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
YÖK uyardı ancak kişiye özel ilanda değişen yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 1
09.03.2020 petrol fiyatlarındaki büyük düşüş 2
ramazan ayında oruç tutuyor musunuz 2
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 8
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 8
Barking up the wrong tree 1
spor salonuna giden kadın 2
Eril tahakküm 1
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 1
SON İLANLAR
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 işçi Alacak
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam