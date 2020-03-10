1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı

Alman firması Flixbus'a satıldıktan sonra muavin uygulamasını kaldıran Kamil Koç, yolculardan gelen tepkiler üzerine uzun hatlarında yeniden muavin çalıştırmaya başladı.
 10 Mart 2020 08:44
Yazdır
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı

Avrupa'nın en hızlı büyüyen seyahat girişimlerinden birisi olan Alman firması Flixbus, geçtiğimiz yıl ağustos ayında 1926 yılından beri hizmet veren Kamil Koç'u satın almıştı. Flixbus, satış işleminin ardından otobüslerde muavin uygulamasını kaldırırken, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu. Türkiye'ye fiyat rekabetini getirmek isteyen firma, yolculardan gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz hafta bu kararından vazgeçerek, uzun hatlarında muavin uygulamasına yeniden başladı.

YOLLUK ESKİDE KALDI

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre: Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, şunları söyledi: "Bu şekilde rekabet olamayacağını biz en baştan kendilerine söyledik, 'Alman sistemi' Türkiye'de tutmaz dedik. Eskiden otobüslerde buzdolabı yoktu, yanımıza yolluk alır otobüse binerdik. Şimdi yolcu lüks hizmete alıştı. Saatlerce yol giderken siz bir su istemez misiniz? Muavinsiz nasıl olacak? Otobüse bindiğinizde inerken, valizinizi nasıl bagaja koyacaksınız? Koltuk numarasını da kaldıracaklardı ama hepsinden vazgeçmişler. Uygulamayla fiyat kıracaklardı ama, çok tepki alıyorlardı. Sonunda dediğimize geldiler."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
En fazla kadın esnaf olan ilimiz
08 Mart 2020 13:25		 Girişimci kadına pozitif ayrım
08 Mart 2020 08:00
Irak'ta avukatlık yapan kadın Kırşehir'de saçlara fön çekiyor
07 Mart 2020 13:07		 ePttAVM'ye birincilik ödülü
07 Mart 2020 12:59
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor
07 Mart 2020 10:24		 Bir banka daha emekliye promosyon miktarını açıkladı
06 Mart 2020 15:47
UBER mağdurları harekete geçti: Tazminat istiyorlar
06 Mart 2020 10:55		 BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
06 Mart 2020 09:13
Yurtdışı tatiline Korona engeli
06 Mart 2020 08:59		 Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
06 Mart 2020 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Anayasa Mahkemesi gözden mi kaçırdı?09:52 - Benzin ve motorine büyük indirim geliyor09:44 - 'Zimmet' soruşturmasında tutuklu müteahhitten savcıya 4 sayfalık mektup09:41 - Dolar güne yükselişle başladı09:39 - KKTC'ye giriş yapan Alman turistte Koronavirüs tespit edildi09:14 - Evden çalışmada nelere dikkat etmeli?09:11 - 3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak... Büyük indirim kapıda09:11 - Rize'nin 'Pisa kuleleri'ne demir direkli önlem09:05 - 5 PKK yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi09:00 - Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
08:56 - 3 kilometrelik pil yolculuğu08:54 - Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi08:52 - Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi08:47 - Karayollarında büyük dönüşüm08:44 - Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı08:41 - Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü08:39 - Otizmli genci hastanelik etti08:36 - Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Bylock'ta izdivaç konuları için LOVE grubu oluşturulmuş
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
AYM, 'OHAL Komisyonu ilave tedbirlere bakmalı' dedi
Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü
Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
YÖK uyardı ancak kişiye özel ilanda değişen yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 1
marcelo saracchi 1
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 8
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 1
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 3
tore andre flo 2
ense ağrısı 2
deva partisi 5
spor salonuna giden kadın 2
SON İLANLAR
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 işçi Alacak
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam