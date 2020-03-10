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Karayollarında büyük dönüşüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayollarında yük ve yolcu taşımak isteyenlerin almak zorunda oldukları, faaliyet alanına göre onlarca türe ayrılan ve her biri ayrı işlem gerektiren "yetki belgeleri"ne neşter atmaya hazırlanıyor. Buna göre, belge sayısı ve her bir belgenin yarattığı bürokratik işlem ve dolayısıyla maliyetler azaltılacak. Sektör, belge yorgunluğundan kurtulacak.
 10 Mart 2020 08:47
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Karayollarında büyük dönüşüm

Ulaştırma Bakanlığı, 2000'li yılların başında gerek yolcu gerekse yük taşımacılığını, Avrupa standartlarına taşımak amacıyla önemli bir hamle yaptı. Sektörü disipline etmek amacıyla yoğun bir çalışma başlatıldı. Gerekli yasalar çıkartıldı; kurallar geliştirildi; yetki belgesi düzenine geçildi.

ONLARCA TÜR BELGE VAR

Sektörün mevzuatta sınırları çizilen alanlarında faaliyette bulunmak isteyenler için yetki belgesi alma koşulu getirildi. Sistem, büyük ölçüde kuruldu ve kurallara bağlandı.

Ancak, bu süreçte umulmadık bir gelişme yaşandı. Alfabenin A harfinden başlayarak B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, R, T ve Y'ye kadar uzanan faaliyet alanının türüne göre yetki belgesi oluşturuldu.


Örneğin A1 yetki belgesi. Bu belge, ticari amaçla otomobil ile yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine veriliyor.

B1 yetki belgesi. Bu belge, otobüsle tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine veriliyor.

SADELEŞTİRME HEDEFİ

Haberturk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre: Belge sayısına bağlı olarak bürokratik işlemler de arttı. Ek maliyetler gündeme geldi. Bu hem sektörü hem de iş yükü nedeniyle bürokrasiyi etkilemeye başladı.

Ulaştırma Bakanlığı, onlarca türe ayrılan ve her biri ayrı işlem gerektiren "yetki belgeleri" için harekete geçti. Buna göre, belge sayısı ve her bir belgenin yarattığı bürokratik işlem azaltılacak. Diğer bir deyişle yetki belgesi sayısında "sadeleştirme" yapılacak, belge sayısı sınırlandırılacak.
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