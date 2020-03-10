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Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor

Satışa çıkarılan kamu lojmanlarının ihaleleri devam ediyor. Bu süreçte bankalar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arka arkaya 'kredi' anlaşması yapıyor. Bu kapsamda bankalar kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev kredisi kullandırılmasına yönelik protokollerini imzalıyor
 10 Mart 2020 09:00
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Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor

Bankalar imzaladıkları protokoller ile tüketiciye en uygun oranı sunmak için yarışa girdi. Buna göre, yüzde 0.87 ila yüzde 0.95 oranında kredi faizi ve finansmanı sunuluyor.

50 bin lojman

Yurt genelinde genel bütçeli idarelere tahsisli 218 bin 575, diğer kurumlara tahsisli 30 bin 939 olmak üzere toplam 249 bin 514 kamu lojmanı bulunuyor. Bu konutlardan savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleri için kullanılan yaklaşık 140 bin lojman ile kampüs alanında yer alan ve hizmet binalarıyla bütünleşik bulunan yaklaşık 59 bin lojman satışa sunulmayacak. Bu konutlar dışında kalan ve satılabilecek nitelikte olan 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor.

Oturana öncelik

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Açık ihale yöntemiyle satılacak devlet lojmanlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri lojmanın ihalede oluşan bedeli üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı var. İkamet ettiği lojmanı satın almak isteyen memurlara 5-7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunuluyor. Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20'sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

Peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor.

Memurun oturduğu lojmanı satın almak istememesi halinde ise kamu konutu ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 24 aya kadar taksitle satılacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'de ekspertiz işlemleri tamamlanan 2 bin kamu konutunun ihaleleri yapıldı. 24 ilde ekspertiz çalışmaları devam eden 3 bin kamu konutunun satışları da başlayacak.

En düşük finansman oranı % 0.87

120 ay için en düşük finansman oran teklifi Emlak Katılım'dan geldi. Banka, 120 ay vadeye kadar tüm vadelerde yüzde 0.87 oran ile konut finansmanı sağlıyor.

Vakıf Katılım da bu süreçte iddialı. Kamu lojmanı finansmanı için kar oranı 60 aya 0.79, 61 -120 ay arasında ise 0.89 olarak belirlendi.

Kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunacaklar için kar oranını 0.94 olarak belirleyen Kuveyt Türk, 120 aya varan vadeler öneriyor.

Bu süreçte ilk protokol imzalayan banka olan İş Bankası, 120 ay vadeye kadar aylık yüzde 0.95 faiz oranı ile kredi kullandıracak.

Garanti BBVA Mortgage, kamu lojmanlarından ev satın almak isteyen müşterilerine aylık yüzde 0.95 faiz oranıyla 120 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.

Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerinin de e-devlet üzerinden alınabilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Vatandaşlar, tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini artık e-devlet üzerinden alabilecek, tapu işlemlerini de e-devletten başlatabilecek.

Vatandaşlar, 'https://webtapu.tkgm.gov.tr/' adresine e-devlet şifresiyle girerek burada tapu işlemlerini başlatıp belgelerini alabilecek.
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