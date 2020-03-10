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5 PKK yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

MSB, ''TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.'' açıklamasında bulundu.
 10 Mart 2020 09:05
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5 PKK yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.
Memurlar.Net
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