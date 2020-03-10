1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak... Büyük indirim kapıda

ABD, Kanada, Katar, BAE, Avustralya gibi ülkelerin doğal gaz üretiminde gaza basmasıyla son 2 yılda fiyatlar yüzde 60'a yakın düşerken AB ülkeleri ise Rusya ile müzakere ederek hem fiyatların petrole endekslenmesinden kurtuldular hem de yüzde 40'lara varan indirim aldılar. Öte yandan Türkiye ise Avrupa'da neredeyse tek indirim almayan ülke konumununda bulunuyor. Ancak petrolde yaşanan yüzde 30'luk tarihi düşüş Türkiye için büyük indirimin de kapısını aralayacak. Çünkü Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğal gazın fiyatı halen petrol fiyatları üzerinden belirleniyor.
 10 Mart 2020 09:11
Yazdır
3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak... Büyük indirim kapıda


Avusturya'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından, petrol fiyatlarında yüzde 30 düşüş gerçekleşti.

Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bilek güreşinin ardından Suudiler'in nisan ayı kontratlarında 8 dolarlık düşüş yapması ile 31 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları piyasaları da alt üst etti.


Yüzde 30'luk düşüş sonrası brent petrolün fiyatı 31 dolara kadar geriledi.
Fiyatlardaki rekor düşüşün en fazla Suudi Arabistan, Rusya ve Amerika'da ciddi kayıplara yol açması beklenirken petrol ithalatçısı ülkeler için ise ciddi indirimlerin kapısı aralanacak.

Türkiye'de ilk etapta iç piyasada kullanılan akaryakıt fiyatlarına yansıyacak düşüş doğal gaz tarafındada büyük indirimleri gündeme getirecek.

İNDİRİM ALMAYAN TEK ÜLKEYİZ!
Türkiye, Avrupa'da uzun süreli kontrat anlaşması olan ve Rusya'dan doğal gaz indirimi almayan neredeyse tek ülke konumunda. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom Bulgaristan'a sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiğini açıkladı.


Ülkemizin doğal gaza ödediği faturanın petrol fiyatlarına endeksli olduğu bilgisini veren uzmanlara göre şuan düşen fiyatlar Türkiye için büyük avantaj.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ!
ABD, Kanada, Katar, BAE, Avustralya gibi ülkelerin doğal gaz üretiminde gaza bastığını, bu sayede son 2 yılda fiyatların yüzde 60'a yakın düştüğü bilgisini veren Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Buna LNG [sıvılaştırılmış doğal gaz] piyasalarında yaşanan gelişmeleri de eklediğinizde fiyatların neredeyse son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu bir piyasa görüyorsunuz." dedi.

RUSLAR İLK KEZ AÇIKLADI
Kumbaroğlu, yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa ülkelerinin Rusya ile sıkı bir pazarlığa girdiğini anlatarak, şunları söyledi:

"AB ülkeleri Rusya ile müzakere ederek sadece fiyat indirimi almadılar. Doğal gaz fiyatlarının petrol fiyatlarına endekslenmesinden kurtuldular. Bu gerçeği Rus yetkililer Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği'nin Avrupa konferansında bizzat kendileri ilk kez açıkladılar. Bu nedenle Avrupa'da petrol fiyatlarına endeksli uzun vadeli sözleşmesi olan sadece Türkiye kalmış durumda. Türkiye'nin geçmiş dönem petrol fiyatlarına endeksli sözleşmesi, spot piyasada doğal gaz fiyatları düştüğünde Avrupa'daki diğer müşterilere göre dezavantaja neden oluyor. Spot piyasadaki fiyat düşüşler Avrupa'daki diğer müşterilere yansırken Türkiye'ye yansımıyor."

TÜRKİYE'NİN LEHİNE

Petrol fiyatlarının koronavirüs etkisi ve Rusya'nın OPEC kararını vetosuyla serbest düşüşe geçtiği şu dönemde Türkiye'nin kullandığı petrol fiyatlarına endeksli fiyat formülünün avantajlı bir durum olduğunun altını çizen Kumbaroğlu, "Bu formüldeki petrol endekslemesi nedeniyle bir sonraki çeyrekte doğalgaz fiyatları zaten düşecek. Ancak petrol fiyatları tekrar yükselişe geçtiğinde fiyat formülü aleyhimize işleyecek." şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu ilçede arsa fiyatları İstanbul Boğazı ile yarışıyor
09 Mart 2020 23:46		 Albayrak: Ocak ve Şubat rakamları iyi sinyaller veriyor
09 Mart 2020 19:23
Turizm virüsten sonra tırmanacak
09 Mart 2020 18:53		 'Benzinin litresi 5 TL'ye düşmeli'
09 Mart 2020 15:43
Genç istihdamına 17 milyon avro destek
09 Mart 2020 11:51		 Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi hamlesi
09 Mart 2020 09:32
Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde
09 Mart 2020 09:27		 Ali Ağaoğlu'nun serveti eriyor
08 Mart 2020 20:43
Turistlerin koronasız tatil için tercihi Türkiye
08 Mart 2020 15:58		 Sayısal Loto'da büyük ikramiye Milas'a çıktı
07 Mart 2020 23:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Anayasa Mahkemesi gözden mi kaçırdı?09:52 - Benzin ve motorine büyük indirim geliyor09:44 - 'Zimmet' soruşturmasında tutuklu müteahhitten savcıya 4 sayfalık mektup09:41 - Dolar güne yükselişle başladı09:39 - KKTC'ye giriş yapan Alman turistte Koronavirüs tespit edildi09:14 - Evden çalışmada nelere dikkat etmeli?09:11 - 3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak... Büyük indirim kapıda09:11 - Rize'nin 'Pisa kuleleri'ne demir direkli önlem09:05 - 5 PKK yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi09:00 - Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
08:56 - 3 kilometrelik pil yolculuğu08:54 - Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi08:52 - Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi08:47 - Karayollarında büyük dönüşüm08:44 - Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı08:41 - Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü08:39 - Otizmli genci hastanelik etti08:36 - Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Bylock'ta izdivaç konuları için LOVE grubu oluşturulmuş
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
AYM, 'OHAL Komisyonu ilave tedbirlere bakmalı' dedi
Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü
Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
YÖK uyardı ancak kişiye özel ilanda değişen yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ronaldinho'nun 6 ay hapis cezası alması 2
3 temmuz kumpasının tescillenmesi 2
modern kölelik 1
Lost 2
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
marcelo saracchi 1
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 8
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 1
spor salonuna giden kadın 2
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 1
SON İLANLAR
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 işçi Alacak
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam