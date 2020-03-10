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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 10 Mart 2020 09:41
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,1510 6,1520
Avro 6,9840 6,9850
Sterlin 8,0030 8,0430
ANKARA
ABD Doları 6,1250 6,1750
Avro 6,9500 7,0100
Sterlin 7,9320 8,0870
Anadolu Ajansı
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