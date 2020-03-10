Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|10 Mart 2020 09:41
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Döviz fiyatları tekrar yükselişte
09 Mart 2020 23:28
|Şubatta en fazla reel getiri külçe altında oldu
09 Mart 2020 22:08
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
09 Mart 2020 18:26
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
09 Mart 2020 17:34
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
09 Mart 2020 17:15
|Uzmanı yanıtladı... Altının artışı sürer mi?
09 Mart 2020 14:41
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
09 Mart 2020 13:14
|Çeyrek altın ne kadar?
09 Mart 2020 12:51
|Dolar gün ortası düşüşe geçti
09 Mart 2020 12:13
|Gram altın 331 lira seviyelerinde
09 Mart 2020 11:04