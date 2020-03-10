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AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yolcularına yurt içi hatlarda gerçekleştirecekleri uçuşlarda vergiler hariç, yüzde 40 indirimli seyahat imkanı sunuyor.
 10 Mart 2020 10:07
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AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yolcularına yurt içi hatlarda gerçekleştirecekleri uçuşlarda vergiler hariç, yüzde 40 indirimli seyahat imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 12 Mart'a kadar tüm satış kanalları üzerinden "AJBAHAR40" kodu ile satın alacakları biletlerle 10 Mart-31 Mart'ta vergiler hariç yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

Yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarını kapsayan kampanya, tüm paket tiplerinde geçerli olacak, Jetgenç üyeleri de yararlanabilecek. Bebek yolcular ise kampanya kapsamı dışında olacak.

Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılması durumunda orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye "444 25 38" numaralı çağrı merkezinden ya da "anadolujet.com" adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı
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