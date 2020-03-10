Trump'tan koronavirüs yorumu... Paniğe gerek yok

ABD Başkanı Donald Trump, dünyada büyük bir paniğe neden olan koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin'den dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan virüs nedeniyle gereksiz bir şekilde panik yapıldığını ifade eden Donald Trump, hayatın devam ettiğini söyledi.

"GRİP NEDENİYLE HER YIL..."

Trump, "Grip nedeniyle her yıl 27 bin ila 70 bin Amerikan hayatını kaybediyor. Hiçbir şey kapanmıyor, hayat ve ekonomi yoluna devam ediyor. Şu anda ABD'de 546 teyitli koronavirüs (Covid-19) vakası ve 22 ölüm var. Bunu bir düşünün!"

ifadelerini kullandı.