DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
|10 Mart 2020 10:17
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında,
"Şimdi, yeni tip koronavirüs bu kadar ülkeye yayılırken pandemi tehdidi giderek daha gerçek haline geliyor. Ama bu, tarihte kontrol edilebilen ilk pandemi olacak.dedi.
Daha önce 104 ülkede toplamda 109 bin 343 kişinin, yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirilmişti.
ÇİN'DE HASTALARIN YÜZDE 70'TEN FAZLASI İYİLEŞTİ
"Çin'de 80 bin vakanın yüzde 70'inden fazlası iyileşti."diye bildirdi.
Bunun 58 bin 600'den fazla kişi olduğunu söyleyen Ghebreyesus, Çin'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 20'den fazlasının 80 yaş üstü vatandaşlar olduğunu belirterek,
"Bu, kalp hastalarına göre yüzde 13, şeker hastalarına göre yüzde 9, solunum problemi olan insanlara göre yüzde 8 ve kanser hastalarına göre de yüzde 7.5 daha fazla."dedi.
PANDEMİK HAL NEDİR
Pandemik hal, tüm dünyayı etkileyecek düzeyde yayılan salgın hastalıklar için kullanılan bir ifadedir.
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