Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklandı.
|10 Mart 2020 10:18
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Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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