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YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi
 10 Mart 2020 10:35
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YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından, YDS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların, YDS/1 için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

Adaylar, 12 Nisan'da uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşabilecek.
Anadolu Ajansı
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