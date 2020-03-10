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Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu

İstanbul'da yaşayıp kimlik kartları olmayan 7 kişilik Küçükcoşkun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kartlarına kavuştu.
 10 Mart 2020 10:41
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Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu

İstanbul'da yaşayıp kimlik kartları olmayan 7 kişilik Küçükcoşkun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kartlarına kavuştu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Küçükcoşkun ailesinde annenin kimliği olmadığı için çocuklara kimlik çıkarılamadı.

Ailenin büyük kızı Kader Küçükcoşkun'un kimliği olmadığı için 5 aylık bebeğine de kimlik kartı çıkarılamadı.

İş, eğitim ve sağlık hizmeti gibi birçok alanda sorun yaşayan ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne talimat verdi.

İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü, aile bireyleri için kimlik kartı çıkarma işlemini başlattı.
Anadolu Ajansı
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