1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sporcudan Federasyon Başkanı'na suç duyurusu

Alevi olduğu için Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz tarafından milli takıma alınmadığını öne süren wushu sporcusu Sadık Pehlivan, Akyüz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 10 Mart 2020 10:51
Yazdır
Sporcudan Federasyon Başkanı'na suç duyurusu

Abdurrahman Akyüz'ün oğlu N.E. Akyüz'ün yaptığı paylaşım ise tepkilere neden oldu.

Başkanvekilini suçladı

Millieyt'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Dünya çapında dereceleri bulunan milli sporcu Sadık Pehlivan (25), Alevi olduğu gerekçesiyle Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz tarafından Wushu Milli Takımı'na alınmadığını iddia etti. Wushu Sanda kategorisinde 6 kez Türkiye Şampiyonu olan Sadık Pehlivan, Abdurrahman Akyüz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'Bana hakaret etti'

Pehlivan şu iddialarda bulundu: "2013'ten beri lisanslı wushu sporcusuyum. 2014 yılında milli takıma girdim. 2015'te Türkiye Şampiyonu olmama rağmen Dünya Şampiyonası'na ben değil, yendiğim kişi götürüldü. 2018 ve 2019'da aynı şekilde Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığım halde götürülmedim. Çünkü Akyüz, Alevi olduğum için sürekli beni dışlıyordu. Alevi olduğum halde milli takım kamplarında 5 vakit namaz kılmak zorunda kaldım. Bir kez sabah namazına geç kaldım diye Akyüz'ün, 'Kafirsin. Arkadaşlarını da kendine benzeteceksin' şeklindeki hakaretine uğradım. İnancım yüzünden bana sürekli hakaret ediyordu."

'Dalga geçmiş'

Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat da N.E. Akyüz'ün paylaşımıyla ilgili şunları söyledi: Sadık Pehlivan'ın iddiaları doğruysa, çok çirkin. Kimse inancına göre değerlendirilmemeli. Dikkate alınması gereken, sporcunun yeteneği olmalıydı. Diğer türlü ötekileştirmekten başka bir şey değil. Bu iddiaların üzerine bir de Abdurrahman Akyüz'ün oğlu bir video paylaştı. Videoda da açıkçası Alevilerle dalga geçilmiş. Yapılan saygısızlık ve etik değil. Bu yapılanı sadece Alevilerin değil, herkesin kınaması gerekiyor, yapılan bir insanlık suçu. Bir de bu çocuğu bu noktaya getiren mantığı sorgulamak lazım."

Oğlunun paylaşımına büyük tepki

Sadık Pehlivan'ın suçlamaları sonrası Abdur-rahman Akyüz'ün oğlu N.E. Akyüz, sosyal medyadan bir video yayınladı. N.E. Akyüz videoda, "Yüzde kaç Alevisin?" diye test yapıp, "Ben milli takıma nasıl gireceğim?" diyerek alay etti. Akyüz'ün yaptığı bu paylaşım tepkilere neden oldu. Pehlivan ise bu paylaşımla ilgili, "Yapılan Alevilere hakarettir. Alevi inancıyla dalga geçiyor" yorumunu yaptı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nou Camp'tan halı sahaya
10 Mart 2020 11:47		 İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
10 Mart 2020 08:21
Hobi olarak spora başladı, 6 kez okyanusu geçti
09 Mart 2020 23:40		 Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum!
09 Mart 2020 17:22
Galatasaray'da derbi öncesi şok sakatlık
09 Mart 2020 15:27		 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi
09 Mart 2020 13:13
Seyircisiz maçta Cristiano Ronaldo taraftarı selamlıyor!
09 Mart 2020 11:45		 Fenerbahçe yeni hocasıyla söz kesti
09 Mart 2020 10:20
Galatasaray yenilmezlik serisini 9'a çıkardı
08 Mart 2020 21:03		 Kadınlar Günü'nde yeşil sahalar onlara emanet
08 Mart 2020 18:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - Çavuşoğlu'dan Brüksel zirvesi sonrası önemli açıklamalar: Erdoğan yüzlerine söyledi11:58 - Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor11:53 - 'Türkiye'nin koronavirüs performansı takdire şayan'11:47 - Metin Topuz'un FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi11:47 - Nou Camp'tan halı sahaya11:44 - FETÖ, kripto askerlere 'canlarfedaOna' şifresini vermiş11:31 - 'Madem istihbaratçımızın cenazesi gizliydi neden parti temsilcileri davet edildi'11:30 - Hatalı verilen dereceye istinaden maaş yansıyan miktar geriye dönük alınabilir mi?11:20 - Gram altın 328 lira seviyelerinde11:19 - Sağlık Federasyonundan koronavirüs ile mücadele önerileri
11:19 - Türk bilim insanı acil durumlarda denizaltının konumunu belirten cihaz üretti11:18 - Üniversite hastaneleri, tıbbi ürün ve malzemeleri Sağlık Market'ten temin edebilecek11:10 - İstanbul havalimanları, iki ayda sefer ve yolcu sayısını artırdı11:10 - 'İflas eden Lübnan'dan daha fazla işsizimiz var'11:10 - Rahip Brunson'un hapis cezasının onanması istendi11:09 - Karayolları'ndan kaza kara noktalarına 'hayati' dönüşüm11:09 - Konya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi11:09 - Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
Bylock'ta izdivaç konuları için LOVE grubu oluşturulmuş
Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü
Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
AYM, 'OHAL Komisyonu ilave tedbirlere bakmalı' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 1
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 8
spor salonuna giden kadın 2
dedikodu 2
tahsin hasoğlu 4
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 11
eti cin yemek 1
ayın enleri 5
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
deva partisi 5
SON İLANLAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 işçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam