Yargı Paketi'nin detayları: Her mahkeme görüntülü olacak
|10 Mart 2020 10:57
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Ceza davalarına ilişkin esasları düzenleyen birinci yargı paketinin ardından hazırlanan ikinci paket, hukuk davalarına ilişkin hızlandırma ve sistem değişikliklerini içeriyor. Taslakta başlıca şu hükümler var:
HIZLI YARGILAMA GELİYOR
* Kişilerin kişilere olan davalarında kullanılan 'Arabuluculuk Sistemi', bundan sonra idari yargı davalarında da kullanılabilecek.
* İcra davalarındaki bekleme süreleri kısaltılacak. Harç miktarları azaltılacak.
* Ceza mahkemelerinde davanın yeri, il sınırları içinde değiştirilebiliyor. Aynı olanak hukuk mahkemelerinde de sağlanacak.
* İstinafta itirazlara yanıt hızlanacak.
* Ceza mahkemelerinde davalara dışarıdan görüntülü olarak katılma olanağı, hukuk mahkemelerine de sağlanacak.
* Bilirkişi raporuna itiraz süresi uzatılacak.
* Hukuk davalarında taraflar mahkeme kararını almazsa, resen tebliğ edilecek.
* Alacağı belirsiz tazminat davalarında, davacının davayı belli bir miktarla açmasına olanak sağlanacak.
* Her ile asliye ticaret mahkemesi kurulacak.
* Boşanma ve velayet davalarında, mahkeme başkanı da gizli duruşma isteyebilecek.
* Sadece hukuk mezunlarından olmak üzere noter yardımcılığı sistemi kurulacak.
* Boşanmış ailelerde, çocuk teslimi icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezlerde yapılacak.
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