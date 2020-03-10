İstanbul havalimanları, iki ayda sefer ve yolcu sayısını artırdı

- Ocak ve şubat ayında toplam 15 milyon 411 bin 530 kişinin uçtuğu İstanbul'daki havalimanları, geçen senenin aynı dönemine göre yolcu sayısını 126 bin 13 artırdı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak ve şubat ayında toplam 4 bin 769 sefer yapıldı. Bu dönemdeki seferlerin 1244'ü iç, 3 bin 525'i dış hatta icra edildi.

Yılın ilk iki ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 bin 806 iç hat, 15 bin 770 dış hat seferi düzenlendi. Ocak ve şubatta toplam 36 bin 576 sefer bu havalimanından yapıldı.

Aynı dönemde, dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'nda toplam 66 bin 649 sefer icra edildi. Bu seferlerin 16 bin 12'si iç hat, 50 bin 637'si dış hat noktalarına gerçekleştirildi.

Yılın iki ayında, İstanbul'daki havalimanlarından, iç hatta 38 bin 62, dış hatta 69 bin 932 olmak üzere 107 bin 994 sefer düzenlendiği kaydedildi.

Geçen yılın ocak-şubat aylarında ise toplam 107 bin 338 sefer düzenlenirken, 2019'un aynı dönemine göre 656 uçuşluk artış yaşandı.

- Sabiha Gökçen Havalimanı 5,5 milyon yolcuyu geçti

Atatürk Havalimanı, 6 Nisan'da tamamlanan büyük taşınmayla tarifeli uçuşlara kapatıldığı için yılın iki ayında sadece özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk iki ayında toplam 5 milyon 531 bin 813 yolcuyu ağırladı. Ocak-şubat ayında, iç hatta 3 milyon 263 bin 79, dış hatta 2 milyon 268 bin 734 yolcu bu havalimanından seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk iki ayında toplam 9 milyon 879 bin 717 yolcu ağırlandı. Havalimanından seyahat eden yolcuların 2 milyon 360 bin 709'i iç hat, 7 milyon 519 bin 8'i dış hat noktalarını tercih etti.

Ocak ve şubat döneminde kentteki tüm havalimanlarından toplam 15 milyon 411 bin 530 yolcu geliş-gidiş yaptı.

Geçen senenin aynı döneminde 15 milyon 285 bin 517 kişinin kullandığı İstanbul'da havalimanlarındaki yolcu artışı 126 bin 13 kişi olarak kaydedildi.