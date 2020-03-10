1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karayolları'ndan kaza kara noktalarına 'hayati' dönüşüm

Karayolları Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının önüne geçmek, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla geçen yıl 78 kaza kara noktasında iyileştirme yaptı- 2003 yılından itibaren kaza potansiyeli yüksek kesimlerde yürütülen çalışmalarla 1614 noktada güvenli ulaşımın önü açıldı-
 10 Mart 2020 11:09
Yazdır
Karayolları'ndan kaza kara noktalarına 'hayati' dönüşüm

- Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bir yandan Türkiye'nin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla köprülerden otoyollara kadar birçok yerde inşa çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan muhtemel kazaları önleyerek güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için kaza kara noktalarında iyileştirmeye gitti.

AA muhabirinin, KGM'nin 2019 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, kurum, hayata geçirdiği yatırımlarla ülke ekonomisinin her alanına etki ederek katma değer üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyor.

Bu kapsamda, yol kullanıcılarının güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren KGM'nin, kaza kara noktaları ve trafik güvenliği alanındaki çalışmaları özel bir yer tutuyor.

Riskli yerlerde gerekli fiziki düzeltmeleri yaparak kazaları engellemeye ve risklerini azaltmaya çalışan KGM, 2019'da 78 kaza kara noktasının iyileştirmesini yaptı.

Kurum, 2003-2019 döneminde ise 1614 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmasıyla "hayati" dönüşüme imza attı.

- Sarsma bandı uygulamaları

KGM, özellikle tek araçlı yoldan çıkma türü kazaların azaltılması amacıyla dünyada yaygın kullanılan "sarsma bandı" uygulamalarının başlatılmasına karar verdi.

Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bantları, sesli veya titreşimli ikazda bulunuyor.

Bu kapsamda KGM, geçen yıl 590 kilometre sarsma bandı uygulamasının yapımını gerçekleştirdi.

- Oto korkuluk çalışmaları

2018'de motosiklet kullanıcıları için motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerinin deneme çalışmalarını başlatan KGM, geçen yıl 7,5 kilometre motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemi yaptı.

Kurum, 2019 sonu itibarıyla 2 bin 102 kilometre oto korkuluk yapımıyla yollardaki güvenliği artırdı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul havalimanları, iki ayda sefer ve yolcu sayısını artırdı
10 Mart 2020 11:10		 Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik
10 Mart 2020 11:09
İçme ve kullanma sularına koruma
10 Mart 2020 11:08		 AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası
10 Mart 2020 10:07
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
10 Mart 2020 10:03		 3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak... Büyük indirim kapıda
10 Mart 2020 09:11
Bu ilçede arsa fiyatları İstanbul Boğazı ile yarışıyor
09 Mart 2020 23:46		 Albayrak: Ocak ve Şubat rakamları iyi sinyaller veriyor
09 Mart 2020 19:23
Turizm virüsten sonra tırmanacak
09 Mart 2020 18:53		 'Benzinin litresi 5 TL'ye düşmeli'
09 Mart 2020 15:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - Çavuşoğlu'dan Brüksel zirvesi açıklamaları: Erdoğan yüzlerine söyledi11:58 - Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor11:53 - 'Türkiye'nin koronavirüs performansı takdire şayan'11:47 - Metin Topuz'un FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi11:47 - Nou Camp'tan halı sahaya11:44 - FETÖ, kripto askerlere 'canlarfedaOna' şifresini vermiş11:31 - 'Madem istihbaratçımızın cenazesi gizliydi neden parti temsilcileri davet edildi'11:30 - Hatalı verilen dereceye istinaden maaş yansıyan miktar geriye dönük alınabilir mi?11:20 - Gram altın 328 lira seviyelerinde11:19 - Sağlık Federasyonundan koronavirüs ile mücadele önerileri
11:19 - Türk bilim insanı acil durumlarda denizaltının konumunu belirten cihaz üretti11:18 - Üniversite hastaneleri, tıbbi ürün ve malzemeleri Sağlık Market'ten temin edebilecek11:10 - İstanbul havalimanları, iki ayda sefer ve yolcu sayısını artırdı11:10 - 'İflas eden Lübnan'dan daha fazla işsizimiz var'11:10 - Rahip Brunson'un hapis cezasının onanması istendi11:09 - Karayolları'ndan kaza kara noktalarına 'hayati' dönüşüm11:09 - Konya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi11:09 - Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
Bylock'ta izdivaç konuları için LOVE grubu oluşturulmuş
Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü
Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
AYM, 'OHAL Komisyonu ilave tedbirlere bakmalı' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 1
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 8
spor salonuna giden kadın 2
dedikodu 2
tahsin hasoğlu 4
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 11
eti cin yemek 1
ayın enleri 5
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
deva partisi 5
SON İLANLAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 işçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam