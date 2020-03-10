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Üniversite hastaneleri, tıbbi ürün ve malzemeleri Sağlık Market'ten temin edebilecek

Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş: Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tıbbi ürün ve malzeme alımını kapsayan Sağlık Market sistemine, yönetimi kendisinde olan üniversite hastaneleri de dahil edildi.
 10 Mart 2020 11:18
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Üniversite hastaneleri, tıbbi ürün ve malzemeleri Sağlık Market'ten temin edebilecek

- Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Sağlık Market sistemine, yönetimi kendisinde olan üniversite hastanelerinin de dahil edildiğini, bu sayede hastanelerde akıllı satın alma döneminin başladığını bildirdi.

Prof. Dr. İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Ankara, Hacettepe, Gazi, Ege, Cerrahpaşa, Çukurova üniversiteleri rektörleri ve başhekimlerinden oluşan Üniversite Hastaneleri Çözüm Grubu ile üniversite hastanelerinin çeşitli tedariklerine yönelik çözüm arayışı konusunda, iki aydır görüşmeler yapıldığını söyledi.

Görüşmeler sonucunda, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü ve Üniversite Hastaneleri Birliği arasında "Tedarik İşbirliği Protokolü" imzalandığını anlatan İbiş, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tıbbi ürün ve malzeme alımını kapsayan Sağlık Market sistemine yönetimi kendisinde olan üniversite hastaneleri de dahil edildi. Böylece üniversite hastanelerinde akıllı satın alma başladı. Protokol ile üniversitelere bağlı hastanelerin, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ve Sağlık Market'e konu olan ilaçlarla tıbbi malzemelerin DMO aracılığıyla temin edilmesi sağlanacak."

- "Üniversite hastanelerinde akıllı satın alma dönemi başlamış oldu"

Prof. Dr. Erkan İbiş, devlet üniversite hastanelerinin, uzun yıllardır mali açıdan çıkmaz içinde olduğunu savunarak, "Bu çıkmazın en önemli sebebi giderlerde yıllar içerisinde gerçekleşen büyük artışlara karşın gelir kalemlerinin ödemeye esas fiyatlarında aynı oranda artış olmaması." ifadelerini kullandı.

İbiş, son 5 yıl içerisinde giderlerde yüzde 300 hatta 400'lere varan artışlar gerçekleştiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bizler üniversite hastaneleri olarak bu çıkmazı ilk etapta azaltmak ve daha sonra ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelir-gider eşitsizliğinin önüne geçmek, tedarikte kamusal avantaj sağlamak ve personel ihtiyaçlarını sağlıklı bir zemine taşımak öncelikli amaçlarımızdan.

Bu anlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın himayesinde Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Üniversite Hastaneleri Birliği, üniversite hastanelerinin mali sorunlarının çözümü, ilaç ve tıbbi malzeme teminindeki sıkıntıları gidermek üzere çalışma başlatmıştı."

Çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisinin, kamuda akıllı satın alma sloganıyla kamu alımlarındaki etkinliğini her geçen gün artırdığını, artık üniversite hastanelerinde de akıllı satın alma döneminin başladığını dile getirdi.

Bunun önemli avantajları olduğunu belirten İbiş, "DMO Genel Müdürlüğü altında Sağlık Market olarak anılan sisteme üniversite hastanelerinin de dahil edilmesiyle kamuda referans fiyatların oluşması, basit süreçlerle iş yükünün azalması, hızlı tedarik ile güvenilir ve şeffaf alım süreci gibi avantajlar söz konusu olacak. Ayrıca firmalar için de tüm kamu pazarına online ulaşma, hızlı sipariş alma ve teslimat, teslimattan sonra en fazla bir hafta içerisinde tahsilat yapma gibi avantajlar da sunulacak." diye konuştu.

- "Sağlık Market'e üretici, ithalatçı veya yetkilendirilmiş bayiler başvurabilecek"

Kamuda akıllı satın alma çerçevesinde Sağlık Market uygulamasının hayata geçirilmesi ile sektörde yaşanan sıkıntıların ciddi oranda çözülebileceği görüşünü dile getiren İbiş, "Sağlık Market'e üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya yetkilendirilmiş bayiler (yetkili satıcılar) başvurabilecek. Başvuruda bulunacak üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya yetkilendirilmiş bayilerin (yetkili satıcıların), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve/veya Ürün Takip Sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Bu gibi kriterlerin ekonomik, teknik uygunluk ve güvenilirlikle beraber ayrıca yerlileşme ve millileşme adına da önemli bir adım olacağını düşünüyorum." sözlerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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