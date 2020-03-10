1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul el değiştirirken, tapu başına ödenen rakam 2018'e göre yüzde 22 arttı-
 10 Mart 2020 11:09
Yazdır
Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin 382 lira ödendi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Tapuda bu satışlarda 389 milyar liralık değer ibraz edildi.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 10 milyar 312 milyon lira olurken, bu rakam bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle 10 milyar 924 milyon 221 bin liraya ulaştı.

Satışlarda tapu başına ödenen rakam, 2019'da önceki yıla göre yüzde 22 artışla 136 bin 400 liradan 166 bin 382 liraya yükseldi.

Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2017'de 120 bin 844 lira, 2016'da 105 bin 403 lira, 2015'te 99 bin 159 lira, 2014'te 89 bin 100 lira, 2013'te 80 bin 892 lira, 2012'de 67 bin 885 lira, 2011'de ise 58 bin 494 liraydı.

Sektör temsilcileri, tapuda düşük vergi ödemek için gerçek bedellerin yansıtılmadığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çalışmaları başlatılan Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin tam olarak uygulamaya geçmesiyle tapuda beyan edilen rakamların çok daha yukarılara çıkacağını söyledi.

- "15 yılda 8 kat arttı"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ortalama bir tapu değerinin 2004'te yaklaşık 20 bin lira seviyesinde olduğunu belirterek, bu rakamın 2019'da 166 bin 382 liraya ulaştığını bildirdi.

Oranın son 15 yılda 8 kat, son 10 yılda ise yaklaşık 5 kat arttığını ifade eden Taş, toplam el değiştiren gayrimenkul için ofis ve lüks konut satışının artmasıyla tapu değerinin yükseldiğini kaydetti.

Taş, "Özellikle marka proje ve ofis satışlarında tapuda gerçek değer gösteriliyor. Ancak tapu devrinde hala çok büyük oranda gerçek rayiç bedelin gösterilmediğini düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tapuda gerçek bedelin yansıtılması konusunda yaptığı çalışma tamamlanınca bu rakamın yüzde 50 artacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Satılan gayrimenkul adedindeki artışın son 2-3 yıldır hız kestiğini vurgulayan Taş, "Ancak buna rağmen ortalama tapu değeri, mega şehirleri, dev yatırımları olan bir ülkede düşük kalıyor. Ortalama tapu değerinin orta vadede artışını sürdüreceğini düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul havalimanları, iki ayda sefer ve yolcu sayısını artırdı
10 Mart 2020 11:10		 Karayolları'ndan kaza kara noktalarına 'hayati' dönüşüm
10 Mart 2020 11:09
İçme ve kullanma sularına koruma
10 Mart 2020 11:08		 AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası
10 Mart 2020 10:07
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
10 Mart 2020 10:03		 3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak... Büyük indirim kapıda
10 Mart 2020 09:11
Bu ilçede arsa fiyatları İstanbul Boğazı ile yarışıyor
09 Mart 2020 23:46		 Albayrak: Ocak ve Şubat rakamları iyi sinyaller veriyor
09 Mart 2020 19:23
Turizm virüsten sonra tırmanacak
09 Mart 2020 18:53		 'Benzinin litresi 5 TL'ye düşmeli'
09 Mart 2020 15:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - Çavuşoğlu'dan Brüksel zirvesi açıklamaları: Erdoğan yüzlerine söyledi11:58 - Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor11:53 - 'Türkiye'nin koronavirüs performansı takdire şayan'11:47 - Metin Topuz'un FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi11:47 - Nou Camp'tan halı sahaya11:44 - FETÖ, kripto askerlere 'canlarfedaOna' şifresini vermiş11:31 - 'Madem istihbaratçımızın cenazesi gizliydi neden parti temsilcileri davet edildi'11:30 - Hatalı verilen dereceye istinaden maaş yansıyan miktar geriye dönük alınabilir mi?11:20 - Gram altın 328 lira seviyelerinde11:19 - Sağlık Federasyonundan koronavirüs ile mücadele önerileri
11:19 - Türk bilim insanı acil durumlarda denizaltının konumunu belirten cihaz üretti11:18 - Üniversite hastaneleri, tıbbi ürün ve malzemeleri Sağlık Market'ten temin edebilecek11:10 - İstanbul havalimanları, iki ayda sefer ve yolcu sayısını artırdı11:10 - 'İflas eden Lübnan'dan daha fazla işsizimiz var'11:10 - Rahip Brunson'un hapis cezasının onanması istendi11:09 - Karayolları'ndan kaza kara noktalarına 'hayati' dönüşüm11:09 - Konya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi11:09 - Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
Bylock'ta izdivaç konuları için LOVE grubu oluşturulmuş
Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü
Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
AYM, 'OHAL Komisyonu ilave tedbirlere bakmalı' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınlar günü mesajları 1
irem yaman'ın olimpiyat hakkının elinden alınması 2
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 4
defteri kapatmak 7
italya'da 3 nisana kadar tüm spor müsabakalarının ertelenmesi 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
marcelo saracchi'nin kırmızı kart görmemesi 5
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 11
ronaldinho'nun 6 ay hapis cezası alması 3
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
SON İLANLAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 işçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam